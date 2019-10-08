Увеличится ли стоимость ОСАГО после того, как расширят тарифный коридор?

Некоторые эксперты накануне принятия Госдумой поправок в закон об ОСАГО предрекли резкий рост стоимости этой услуги. Особенно в тех регионах, где сейчас существуют понижающие коэффициенты. Скажем так, менее единицы. Причем единственной защитой от этого они назвали установку телематических устройств, которые следят за стилем вождения автомобилистов. А тем, у кого нет таких устройств, они предрекли плату по ОСАГО в максимальном объеме.

Но все это не соответствует действительности. Очередной этап либерализации и персонализации тарифов по ОСАГО заключается в изменении закона. А именно расширяется возможность страховых компаний в назначении тарифов.

В то же время сокращается количество коэффициентов, благодаря которым страховка могла вырасти или сократиться в цене.

В частности, если закон будет принят, уйдет в прошлое коэффициент по мощности двигателя и по территориальному использованию машины.

Эти коэффициенты действительно лишние. Никем, даже страховщиками, не доказано, что тот, кто управляет автомобилем в 200 л.с. опаснее того, кто управляет машиной в 90 л.с. Практика показывает иное.

Территориальное использование и вовсе за гранью понимания. Ну совсем не обязательно, что человек, с регистрацией в Туле или Краснодаре, постоянно передвигается на машине в этих регионах. Он может спокойно колесить и по Москве, и по Красноярску. Однако возможность назначать тариф в зависимости от личных поведенческих особенностей автомобилиста - это прорыв в будущее. Помогут ли в этом телематические системы?

В Российском союзе автостраховщиков считают, что такие технологии помогут. Однако это вовсе не обозначает того, что у тех автовладельцев, у которых не окажется подобной техники, стоимость страховки возрастет. Стоимость полиса считается исходя из установленных тарифов и коэффициентов к ним. Если закон будет принят, то страховые компании получат возможность варьировать тариф не в зависимости от региона, в котором он применяется, а от поведения самого водителя на дороге.

Будет учитываться не только количество аварий, в которых он выступил виновником, но и количество нарушений правил дорожного движения, совершенных автолюбителем.

Правда о том, какие именно нарушения будут фиксироваться, до сих пор идут споры. Но предполагается, что это будут тяжкие нарушения, при совершении которых водителю грозит лишение водительского удостоверения. Или, если при повторном подобном нарушении грозит такое наказание.

Еще один параметр - это безопасное управление автомобилем. Но как его посчитать? Для этого случая существуют компании, которые предлагают телематические услуги. Они могут определить стиль вождения: как часто водитель превышал скорость, как часто совершал резкие маневры.

На основании этих данных водителю посчитают, насколько он опасен на дороге. В соответствии с этим страховщик примет решение поднять ему тариф или понизить.

При этом водитель сам принимает решение: устанавливать ему на автомобиль такое устройство или нет.

Страховщик не может его навязать, а также не может повысить тариф, если такого устройства нет. Во всяком случае, это четко прописано в законе.

Поэтому использование и установка таких устройств - дело сугубо добровольное. И принесет оно пользу тем, кто согласен передвигаться в соответствии с правилами.

Как пояснил эксперт по страховой телематике Игорь Хереш, есть еще одна проблема. До сих пор нет органов сертификации подобных устройств. Что именно может устанавливаться на автомобиле? Какие характеристики должны быть у этого устройства?

Уже сейчас есть глобальная проблема. Автовладельцы могут оформлять аварию по Европротоколу с использованием систем телеметрии, которые передают данные о ДТП непосредственно страховщику. Однако, как недавно заявили в "ЭРА-ГЛОНАСС", их системы предназначены только для того, чтобы оповещать спецслужбы об аварии.

А чтобы зафиксировать данные о дорожно-транспортном происшествии и направить их страховщику, должны использоваться другие, более расширенные системы.

Они тоже есть на рынке. Вопрос только в том, будут ли их данные принимать все страховщики, или в каждом случае автовладельцу необходимо договариваться?

По словам Игоря Хереша, сейчас и Центробанк, и страховщики внимательно изучают возможность применения телематических устройств для нужд ОСАГО.

Но понятно, что никто не будет их навязывать с помощью повышения стоимости страховки.

Осталось дождаться, что решат в Государственной Думе по этому вопросу.