Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии, находящихся под частичным контролем курдов (так называемая Рожава) выпустила 9 октября заявление, в котором выражается надежда, что Москва поспособствует проведению переговоров между курдами и Дамаском перед лицом начавшейся турецкой операции "Источник мира", направленной на создание буферной зоны между Турцией и курдскими вооруженными формированиями Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо, полученное от курдской стороны.

Как говорится в письме, Автономная администрация положительно оценивает заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва будет содействовать предметному диалогу между курдами и Дамаском. Такое заявление было сделано министром в Нур-Султане в ходе его продолжающегося турне по Среднему Востоку и Средней Азии.

"Позитивно оцениваем заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу диалога между автономной администрацией и сирийским правительством и надеемся, что Россия сыграет роль гаранта и поддержит в этой связи", - говорится в послании курдской администрации.

Ранее Дамаск заявил, что осуждает действия Турции и готов "принять своих заблудших детей", то есть курдов, если они "встанут на правильный путь".