BMW полностью укомплектовала семейство 8 Series

BMW M8 Gran Coupe, пожалуй, самый красивый автомобиль марки, выпущенный за последнее время. И всё дело, если говорить о внешности, исключительно в акцентах, которые добавили модели харизмы, лишив робкой гладкости, присутствующей на "гражданском" BMW 8 Series Gran Coupe. Очарования новинке добавляет и мощный двигатель, который снова выводит "баварца" в лидеры упражнения на спринт.

Под длинным капотом BMW M8 Gran Coupe расположился твин-турбированная "восьмёрка" объёмом 4.4 литра, отдача которой составляет 600 л.с. Модель также будет предложена в версии Competition с двигателем, форсированным до 625 л.с. Система полного привода M xDrive с активным задним дифференциалом может переключаться между тремя режимами: 4WD, 4WD Sport и 2WD (передача момента на задние колёса с отключением системы стабилизации).

Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver"s позволяет достичь 305 км/ч. С места до "сотни" M8 Gran Coupe разгоняется за те же 3.3 секунды, что и двухдверная версия "эмки". M8 Gran Coupe Competition на десятую секунды быстрее.

Фото: Пресс-служба BMW.

В "базе" M8 Gran Coupe имеет адаптивную подвеску и тормоза с изменяемыми настройками. Электромеханический усилитель позволяет изменять степень реакции на нажатие педали, режима два - Comfort и Sport. Диски на 20 дюймов для модели являются стандартными, "обуты" в шины разной размерности: спереди - 275/35 R20, сзади - 285/35 R20.

Прямых конкурентов у новинки BMW нет. Альтернативой баварскому гран-купе могут стать Mercedes-AMG GT 63 S (639 л.с. и 3.2 секунды до 100 км/ч) и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (680 л.с.; 3,4 секунды).

Купить BMW M8 Gran Coupe можно будет минимум за 10 220 000 рублей, версия Competition обойдётся в 12 050 000 рублей. За упомянутый Mercedes-AMG просят 10 999 000 рублей, а за Porsche - от 12 920 000 рублей.

Напомним, ранее BMW представила "заряженные" кроссоверы BMW X5 M и X6 M.