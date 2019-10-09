Jeep Cherokee и Peugeot 208 оказались "хорошистами" Euro NCAP

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей опубликовал отчёт об испытаниях четырёх новичков авторынка: BMW 1 и 3 Series, Jeep Cherokee и Peugeot 208.

BMW 1 Series третьего поколения, сменивший привод на передний, получил от Euro NCAP максимальные 5 звёзд. Защита водителя и взрослого пассажира - 83%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 76%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 72%.

Обновлённый BMW 3 Series тоже справился на "пятёрку", подтвердив звание одного из самых безопасных автомобилей в своём классе, протестированных Euro NCAP по новому протоколу. Защита водителя и взрослого пассажира - 97%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 87%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Новое поколение Peugeot 208 по итогам краш-теста записала в свой актив только 4 звезды, и основная претензия к защите пешеходов - всего 56%, и недостаточной защите от хлыстовой травмы, возникающей при наезде на автомобиль сзади. Остальные результаты "двести восьмого" следующие: защита водителя и взрослого пассажира - 91%, защита пассажира-ребёнка - 86%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 71%.

Легендарный Jeep Cherokee тоже получил 4 звезды, которого подвели оснащённость ассистентами безопасности (69%) и уровень защиты пешеходов (56%). Защита водителя и взрослого пассажира - 80%, защита пассажира-ребёнка - 78%.

Напомним, в начале сентября Euro NCAP опубликовала видео с краш-тестами семи новинок, которые справились с испытаниями на "отлично".