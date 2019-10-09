Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Можно ли ездить на "прогнившем" автомобиле 14:01
Nissan отзывает в России почти 162 тысячи автомобилей 13:25
Партнер Toyota представил конкурента Suzuki Jimny 12:04
Видео: в аэропорту Чикаго "взбесился" багажный погрузчик 11:08
09.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Jeep Cherokee и Peugeot 208 оказались "хорошистами" Euro NCAP

Текст: Евгений Костин
Фото: Euro NCAP Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей опубликовал отчёт об испытаниях четырёх новичков авторынка: BMW 1 и 3 Series, Jeep Cherokee и Peugeot 208.

BMW 1 Series третьего поколения, сменивший привод на передний, получил от Euro NCAP максимальные 5 звёзд. Защита водителя и взрослого пассажира - 83%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 76%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 72%.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Новый Skoda Rapid для России: первое изображение и дата премьеры

Обновлённый BMW 3 Series тоже справился на "пятёрку", подтвердив звание одного из самых безопасных автомобилей в своём классе, протестированных Euro NCAP по новому протоколу. Защита водителя и взрослого пассажира - 97%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 87%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Новое поколение Peugeot 208 по итогам краш-теста записала в свой актив только 4 звезды, и основная претензия к защите пешеходов - всего 56%, и недостаточной защите от хлыстовой травмы, возникающей при наезде на автомобиль сзади. Остальные результаты "двести восьмого" следующие: защита водителя и взрослого пассажира - 91%, защита пассажира-ребёнка - 86%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 71%.

Легендарный Jeep Cherokee тоже получил 4 звезды, которого подвели оснащённость ассистентами безопасности (69%) и уровень защиты пешеходов (56%). Защита водителя и взрослого пассажира - 80%, защита пассажира-ребёнка - 78%.

Напомним, в начале сентября Euro NCAP опубликовала видео с краш-тестами семи новинок, которые справились с испытаниями на "отлично".

Lada Van не будет, но в планах - другие новинки
Новый Skoda Rapid для России: первое изображение и дата премьеры
#видео #Peugeot #Jeep