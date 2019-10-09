Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци

Роскошная модификация кроссовера GLS от суббренда Mercedes-Maybach была сфотографирована на дорогах общего пользования в Германии. Снимки публикует motor1.com.

Автомобиль отличается от обычной модели решёткой радиатора с "частоколом" из тонких прутьев - характерный элемент дизайнов Mercedes-Maybach, видоизменёнными бамперами с менее развитыми воздухозаборниками. Задняя часть прототипа ничем не примечательна.

Ожидается, что в салоне Mercedes-Maybach GLS будет установлено четыре сиденья. Задние будут оснащаться функциями кондиционирования и массажа.

В отделке применят самые роскошные материалы, всё проложат дополнительными слоями "шумки". Также у кроссовера будут держатели для напитков с поддержкой температуры, складные столики, большие планшеты, аудиосистема Burmester и прочие опции роскоши.

Mercedes-Maybach GLS прочат 4-литровый твин-турбо V8 мощностью до 490 л.с. - такой установлен у топового GLS 580 4Matic. В будущем у VIP-кроссовера появятся версии с 12-цилиндровым мотором и гибридной силовой установкой.

Мировая премьера может состояться в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.