Новый Mercedes-Benz GLS в России оказался на миллион дороже BMW X7

Российский офис Mercedes-Benz опубликовал цены и комплектации на флагманский внедорожник GLS нового поколения, премьера которого прошла этой весной на автосалоне в Нью-Йорке. Новинка оказалась значительно дороже своих конкурентов: новоиспечённого "баварца" BMW X7 и ингольштадтского великана Audi Q8.

В Россию Mercedes-Benz GLS приехал в двух модификациях: версия GLS 400d оснащена 330-сильным дизелем, под капотом GLS 450 установлена бензиновая трёхлитровая "шестёрка" мощностью 367 л.с. Оба мотора агрегатируются 9-скоростным "автоматом", полный привод 4Matic+ по умолчанию положен как бензиновой, так и дизельной версиям GLS.

В топовой комплектации First Class модель оснащается активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, креслами с функцией массажа и 48-вольтовой электрической подсистемой - такие GLS будут поставляться в Россию из-за рубежа. Внедорожники в фиксированных версиях исполнения встанут на конвейер завода "Московия", где в настоящее время собираются пока только седаны E-Class.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Цена на дизельный Mercedes-Benz GLS составит 6 900 000 рублей. Полноприводный BMW X7 xDrive30d с мотором на 249 л.с. в России можно купить начиная от 5 930 000 рублей. Audi Q8 с аналогичным по мощности мотором продаётся по цене от 4 990 000 рублей, что почти на два миллиона дешевле, чем просят за Mercedes.

Купить бензиновый GLS можно начиная от 7 100 000 рублей.

Ровно на миллион меньше просят за 340-сильный X7 xDrive40i. Разница в цене с Q8 3.0 TFSI tiptronic quattro составляет два миллиона.

Напомним, премьера нового Mercedes-Benz GLS состоялась в апреле 2019 года.