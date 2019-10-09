Lada Van не будет, но в планах - другие новинки

В эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский опроверг новость о появлении Lada Van: "Это очередной смешной бред, которого много вокруг. В ближайшее время такого автомобиля точно ожидать не стоит, в ближайшие годы. Но тем не менее другие новинки последуют".

Ранее сообщалось, что новая модель с условным названием Lada Van появится уже в 2020 году, базой для новинки послужит Renault Dokker, а дизайн будет выполнен в соответствии с канонами фирменного стиля Lada.

Ильинский согласился с ведущим эфира, что выпускать Lada Van в то время как Largus не только удерживает позиции, но и показывает положительную динамику, было бы опрометчивым решением.

В настоящее время семейство Lada Largus представлено цельнометаллическим фургоном и универсалами с 5- и 7-местной конфигурацией салона и их версией Cross. В апреле Lada Largus получили битопливную модификацию CNG.

Автомобили оснащаются 87-сильным 8-клапанником или 106-сильным 16-клапанным мотором ВАЗ-21129, оба работают в паре 5-ступенчатой МКП. Цена на универсал стартует от 597 900 рублей, на фургон - от 571 900 рублей.