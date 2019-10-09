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09.10.2019 14:01
Рубрика: Легковые авто

Можно ли ездить на "прогнившем" автомобиле

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На российских дорогах часто можно встретить проржавевшие насквозь автомобили. Их владельцы утверждают, что ржавчина влияет лишь на внешний вид машины. Однако эксперты заявляют, что на кузове есть места, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них - это смертельный приговор.

"Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость", - утверждают опрошенные aif.ru эксперты.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Если "прогнили" двери, пороги, крылья, края капота, арки колес или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Так как данные детали не несут нагрузки, и ситуацию можно исправить силами гаражных мастеров.

"Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят", - сообщает издание.

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели несущие элементы кузова - основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно. В случае ДТП кузов сложится как карточный домик. Определить наличие таких серьезных проблем довольно просто.

"Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у "гнилого" кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника", - утверждают эксперты.

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#автомобили