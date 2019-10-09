Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по химии

В этом году Нобелевскую премию по химии получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Имена лауреатов в среду, 9 октября, озвучил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Йоран К. Ханссон.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

"Литий-ионные батареи произвели революцию в нашей жизни. Их используют повсеместно: от мобильных телефонов до компьютеров и электрокаров. Своей работой лауреаты этого года заложили основы общества, способного обходиться без проводов и ископаемого топлива", - говорится в Twitter премии.

В прошлом году награды были удостоены американская ученая Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также американский химик Джордж Смит и британский биохимик сэр Грегори Винтер за фаговое отображение пептидов и антител.

Нобелевская неделя стартовала 7 октября, когда комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Кроме того, уже известны имена ученых, удостоенных награды в области физики.

Традиционно Нобелевская премия вручается в шести областях: физиология и медицина, физика, химия, литература, экономика, а также премия мира. В 2018 году награду по литературе не вручали.