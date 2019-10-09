Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом 09:00
Lada Van не будет, но в планах - другие новинки 08:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
09.10.2019 10:36
Рубрика: Легковые авто

Новый Skoda Rapid для России: первое изображение и дата премьеры

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Auto распространила скетч нового лифтбека Rapid для нашего рынка.

"Сбалансированные пропорции, острые грани и яркие дизайн-элементы подчеркивают современный характер модели, - описывают новинку в компании. - Уникальные стреловидные фары и решетка радиатора шестиугольной формы отражают новый этап эволюции языка дизайна бренда и создают мгновенно узнаваемый образ нового Skoda Rapid".

Фото: www.motor1.com
Что мы знаем о новой Skoda Octavia

Мировая премьера модели состоится в России в конце 2019 года. Больше никаких подробностей чешский автопроизводитель не опубликовал.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи новинки стартуют в следующем году. Глава марки Skoda в России Ян Прохазка упоминал, что автомобиль "проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас".

Отметим, что новый Skoda Rapid для России внешне похож на рестайлинговый вариант модели для китайского рынка. Можно сказать однозначно, что дизайн обоих версий выполнен в стилистике гольф-хэтча Skoda Scala.

Предполагается, что моторная гамма лифтбека при смене поколений не претерпит изменений. В настоящее время Skoda Rapid предложен с 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (МКП и "автомат"), а также со 125-сильным 1.4 TSI (DSG-7). Цена на модель начинается от 797 000 рублей.

Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Новый Skoda Superb в России: с одним мотором и пока очень дорого
#Skoda