Новый Skoda Rapid для России: первое изображение и дата премьеры

Skoda Auto распространила скетч нового лифтбека Rapid для нашего рынка.

"Сбалансированные пропорции, острые грани и яркие дизайн-элементы подчеркивают современный характер модели, - описывают новинку в компании. - Уникальные стреловидные фары и решетка радиатора шестиугольной формы отражают новый этап эволюции языка дизайна бренда и создают мгновенно узнаваемый образ нового Skoda Rapid".

Мировая премьера модели состоится в России в конце 2019 года. Больше никаких подробностей чешский автопроизводитель не опубликовал.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи новинки стартуют в следующем году. Глава марки Skoda в России Ян Прохазка упоминал, что автомобиль "проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас".

Отметим, что новый Skoda Rapid для России внешне похож на рестайлинговый вариант модели для китайского рынка. Можно сказать однозначно, что дизайн обоих версий выполнен в стилистике гольф-хэтча Skoda Scala.

Предполагается, что моторная гамма лифтбека при смене поколений не претерпит изменений. В настоящее время Skoda Rapid предложен с 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с. (МКП и "автомат"), а также со 125-сильным 1.4 TSI (DSG-7). Цена на модель начинается от 797 000 рублей.