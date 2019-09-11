Новый Skoda Rapid появится в России в 2020 году

Глава марки Skoda в России Ян Прохазка рассказал о том, что в следующем году в нашей стране появится Rapid второго поколения.

"Тут важно отметить, что он проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас. Ну, может, еще в пару стран наладим поставки. Подробности пока раскрывать не стану. Замечу только, что новый Rapid сохранит практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек", - рассказал топ-менеджер журналу "За рулем".

Ранее сообщалось, что новый Skoda Rapid увидит свет в конце 2021 года. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создаётся следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе.

Платформа продиктует и список силовых агрегатов для новинки: TSI объёмом 1.0 и 1.5 литра, в пару к которым можно будет выбрать МКП или DSG.

Skoda Rapid нынешнего поколения представлен у нас в кузове лифтбек, его минимальная стоимость составляет 785 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Самой же дорогой является 125-сильная версия 1.4 TSI DSG - от 1 157 000 рублей.

Также Прохазка рассказал о том, что первые экземпляры кроссовера Skoda Karoq доберутся до российских покупателей только после Нового года.

"Но уже сейчас могу раскрыть один секрет: Karoq получит не только турбомотор 1.4, но и локализованный в России атмосферный 1,6-литровый двигатель. Про дизель сейчас ничего говорить не буду - хочется сохранить интригу", - отметил руководитель Skoda в России.

Учитывая, что кроссовер Kodiaq входит сейчас в топ-10 самых продаваемых дизельных SUV, то можно предположить, что чехи также выведут на наш рынок и Karoq на тяжелом топливе. Впрочем, ждать осталось не так долго. Уже в конце этого года Skoda раскроет все детали о своем компактном кроссовере.