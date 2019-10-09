Партнер Toyota представил конкурента Suzuki Jimny

К автосалону в Токио компания Daihatsu подготовила несколько премьер с необычными двойными названиями, и в одной из новинок можно разглядеть потенциального конкурента маленького "проходимца" Suzuki Jimny.

Начнём с практичного Daihatsu Wai Wai - шестиместного MPV и раздвижными задними дверями, которые обеспечивают свободный удобный доступ ко второму и третьему рядам сидений.

На крыше есть пара люков (если их так можно назвать) с матерчатым сдвижным верхом. Ещё одна особенность - предельно тонкие спинки сидений и растущий в торпедо кактус.

Концепт Ico Ico представляет собой транспортную капсулу, которая предназначена для эксплуатации на узких улочках. Салон рассчитан на четырёх человек, автомобиль оборудован выдвижной секцией, которая позволит облегчить погрузку багажа или въезд для людей на инвалидной коляске.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.

Tsumu Tsumu - крошечный грузовик, платформа которого может быть адаптирована под различные бизнес-задачи. В качестве примера Daihatsu оснастила концепт взлётной площадкой для дрона. Весь кайф этой машинки заключается в максимальном использовании каждого сантиметра пространства в кабине: разместить ящик с инструментами и аналогичную поклажу можно за сиденьями, полочки и ниши есть в откидных боковых секциях, столом для водителя может служить откинутая спинка сиденья пассажира, а непосредственно для пассажира предусмотрен выдвижной поднос.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.

Кроссовер Waku Waku, в котором можно углядеть конкурента Suzuki Jimny, полон сюрпризов. Например, у него двойная крыша: задняя часть, расположенная над головами пассажиров второго ряда, поднимается, предоставляя квадратную площадку для погрузки не очень габаритных вещей.

Нижняя секция бампера откидывается, открывая доступ к выдвижным ящикам. Для практичности тыльная сторона сидений имеет пластиковые накладки (в данном исполнении концепт представляет собой подобие фургона).

О силовых установках и серийных перспективах концептов ничего не сообщается.

Напомним, Daihatsu совместно с Toyota готовит новый субкомпактный кроссовер, который должен появиться через год.