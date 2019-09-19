Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris

Toyota официально заявила о том, что намерена инвестировать порядка 245 миллионов долларов в бразильский завод в Сан-Паулу, на котором в настоящее время выпускаются Etios и Yaris. Эти меры необходимы для перевооружения конвейера под выпуск новой модели, который намечен на 2021 год.

Что это за модель, японцы даже не намекнули, добавив к патетическим речам о необходимости инвестиций и развития региона только то, что подробная информация об автомобиле, моторной гамме и более точная дата начала выпуска будут объявлены позднее.

На самом деле догадаться, что это будет кроссовер, нетрудно. Сейчас практически любая новая модель пытается так или иначе соответствовать требованиям сегмента SUV. Во-вторых, напомним, в ноябре Toyota и партнёрская Daihatsu должны провести презентацию… кроссовера.

Некоторое время назад Toyota представила четвёртую производную модульной архитектуры TNGA - GA-B. Она будет использована для создания самых компактных моделей. Кто станет первенцем, пока не говорят, но можно с уверенностью говорить, что это Yaris новой генерации. Его дебют намечен на следующий год.

Вот и получается, что новый кроссовер может оказаться кросс-версией Yaris, которую, возможно, предельно индивидуализируют, но начинка будет одинаковой. Не исключается и другой вариант: от Yaris в Бразилии могут попросту отказаться, но при условии, что его объёмы покроет новинка.

Со слов очевидцев, в дизайне "паркетника" есть много общих черт с Jeep Renegade. Некоторые предполагают, что внешность новинки окажется выполнена в ключе концепта Daihatsu DN Trek 2017 года. Как бы то ни было, но в ближайшее время произойдёт знаковое событие для Toyota в нашей стране: в октябре начнётся производство нового RAV4, и некоторые подробности о кроссовере уже известны.