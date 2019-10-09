Когда в 2016 году премию Союзного государства в составе творческого коллектива получил поэт Иван Юркин, для некоторых в Беларуси это стало как гром с ясного неба. "Юркин? Не знаем такого поэта!"
А ведь должны были знать. Иван Юркин еще в 2011 году был отмечен литературной премией "Золотой Купидон" за цикл патриотических песен. А в 2012-м с песней "Прыязджайце да нас у Беларусь!" стал победителем II Национального конкурса эстрадной песни. Так что к своей высокой союзной премии Иван Захарович шел постепенно, но уверенно.
Да, его стихи, на первый взгляд, непритязательны - просты по форме, без особых художественных изысков. Эстеты могут даже отметить некоторое несовершенство рифм, сбивчивость ритма. Но в них есть главное - искреннее, глубокое чувство. Очень точно сказал о творчестве Ивана Юркина замечательный композитор, народный артист СССР Игорь Лученок: "Эти стихи будут жить долго, потому что в них есть душа".
Сегодня Иван Юркин откровенно рассказывает о себе и своем творчестве в гостях у "СОЮЗа".
- Иван Захарович, ваше песенно-поэтическое творчество для многих стало неожиданным. Как это получилось?
- Скажу честно, это и для меня стало неожиданным. Хотя в детстве некоторые попытки сочинять были. Помню, в классе пятом или шестом я вышел за деревню. Красота вокруг неописуемая. Вижу, из леса идут ребята и несут полные корзины грибов. И у меня мгновенно сложился стишок. Прочитал одноклассникам, а те рассказали учительнице белорусского языка. Она похвалила меня и сказала перед всем классом, что вот, мол, теперь у нас в районе будет два поэта - Аркадий Кулешов и Иван Юркин.
Но на этом мое стихотворное творчество и закончилось. Разве что сочинял "датские" стихи: к определенной дате, ко дню рождения знакомых.
А потом как-то в гости к нам из Челябинской области приехал брат жены Николай. Ему так понравилась Беларусь, особенно деревня, в которую мы его свозили, что он на прощание даже сочинил стихи. Я их прочитал, и они мне не понравились. Ну кто же так пишет о деревне? И решил сказать о ней по-своему.
А деревня моя,
сколько лет-то прошло,
Сколько верных сынов
не вернулось...
Как увидел тебя,
защемила душа
И дождинкой слеза
навернулась.
Моя знакомая, прочитав эти стихи, порекомендовала отнести их в газету "Зорька". Главный редактор Людмила Грамович благосклонно отнеслась к моему сочинению, но посоветовала изменить концовку, приблизить ее к современности.
Через некоторое время я был на съезде писателей Беларуси и услышал призыв композитора Олега Елисеенкова писать тексты для песен, активно сотрудничать с нашими композиторами. В перерыве подошел к Елисеенкову и передал ему листок с этими стихами. "Посмотрите, может, пригодятся..." - "А вы кто такой?" - "Начинающий поэт". Он посмотрел на меня иронично-скептически и холодно сказал: "Ладно, оставьте. В течение двух-трех месяцев я дам вам ответ".
На этом мы и расстались. А буквально через сутки Олег Николаевич звонит:
- Вы можете заехать ко мне в студию?
- Конечно, могу.
Для моральной поддержки взял с собой приятеля. Приехали. Олег Николаевич включил запись. У него, оказывается, уже была готова песня на мои стихи. Мелодия мне очень понравилась. А у моего приятеля от волнения даже слезы выступили.
Встал вопрос: кто будет песню исполнять. Выбрали Якова Науменко. Под аккомпанемент оркестра Жиновича как она прозвучала! С этого все началось. А когда не стало Якова Науменко, Елисеенков показал песню Анатолию Ярмоленко, и тот убежденно сказал: "Это - мое!"
Спустя время состоялась и моя встреча с Ярмоленко.
- У вас еще что-нибудь есть? - спросил он.
Я показал ему "Серебристые росы", пару других текстов.
- А еще написать можете?
- На какие темы?
- О той же деревне, о маме, о неразделенной любви, о природе. Вы в ночном когда-нибудь были? Ну вот, напишите и об этом...
Я написал 13 текстов. И все были приняты!
Втроем - композитор Олег Елисеенков, исполнитель Анатолий Ярмоленко и я, автор текстов, - мы создали целый песенный цикл, который назвали "Где калина цвела". Везде принимали его хорошо, людям песни понравились.
И вот однажды звонит мне Анатолий Ярмоленко:
- Срочно приезжай, есть разговор.
Приезжаю. Взволнованный Анатолий Иванович сообщает:
- Мне предложили собрать наши песни и подать их на премию Союзного государства. Их уже прослушали мэтры белорусской музыки и одобрили. Как ты к этому относишься?
- А как я могу относиться? Только положительно, конечно. И потянулись волнительные дни ожидания. Наконец приходит радостная весть: мы становимся лауреатами престижной премии!
- И на вас обрушился поток поздравлений...
- Было и это. Но было и другое. Пришлось столкнуться с язвительными комментариями, ироничными ухмылками...
Теперь я еще активнее занялся творчеством. Написал стихи "Дымят развалины Берлина", посвященные своему отцу-фронтовику. Для фестиваля "Белорусской поэзии и музыки" получилась песня-приглашение "Запрашаем вас сардэчна госцЄ к нам, у Маладзечна". К 500-летию белорусского книгопечатания сочинились стихи "Миром правит любовь". По просьбе руководителей столичной области создал текст "Минщина моя", который рассматривается сейчас в качестве гимна области.
- Кстати, вы являетесь и автором гимна Союзного государства.
- Одним из авторов. Русский текст написал Симон Осиашвили, а я - белорусский.
- На белорусском языке?
- Конечно. Анатолий Ярмоленко так и исполняет: русскую часть - по-русски, а белорусскую - по-белорусски.
- А кто автор музыки?
- Российский композитор, бывший дирижер президентского оркестра Павел Овсянников.
- Кто-то подсчитал, что вами написано около 200 стихотворений.
- Уже более 250. Причем многие из них стали песнями. Чем я особенно горжусь.
- Вы издали, если не ошибаюсь, четыре поэтических сборника.
- Совершенно верно. "Деревенское танго", "Соловьиная роща", "Родники" и "Любви серебряная нить".
- Но начинали то вы не со стихов, а с рассказов для детей.
- Нет, начинал я свое творчество с документальной книги "Генералы госбезопасности", которая издавалась трижды.
А вообще, сколько помню себя, я писал, кажется, всегда...