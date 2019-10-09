Гость "СОЮЗа" - поэт, лауреат союзной премии Иван Юркин

Когда в 2016 году премию Союзного государства в составе творческого коллектива получил поэт Иван Юркин, для некоторых в Беларуси это стало как гром с ясного неба. "Юркин? Не знаем такого поэта!"

А ведь должны были знать. Иван Юркин еще в 2011 году был отмечен литературной премией "Золотой Купидон" за цикл патриотических песен. А в 2012-м с песней "Прыязджайце да нас у Беларусь!" стал победителем II Национального конкурса эстрадной песни. Так что к своей высокой союзной премии Иван Захарович шел постепенно, но уверенно.

Да, его стихи, на первый взгляд, непритязательны - просты по форме, без особых художественных изысков. Эстеты могут даже отметить некоторое несовершенство рифм, сбивчивость ритма. Но в них есть главное - искреннее, глубокое чувство. Очень точно сказал о творчестве Ивана Юркина замечательный композитор, народный артист СССР Игорь Лученок: "Эти стихи будут жить долго, потому что в них есть душа".

Сегодня Иван Юркин откровенно рассказывает о себе и своем творчестве в гостях у "СОЮЗа".

- Иван Захарович, ваше песенно-поэтическое творчество для многих стало неожиданным. Как это получилось?

- Скажу честно, это и для меня стало неожиданным. Хотя в детстве некоторые попытки сочинять были. Помню, в классе пятом или шестом я вышел за деревню. Красота вокруг неописуемая. Вижу, из леса идут ребята и несут полные корзины грибов. И у меня мгновенно сложился стишок. Прочитал одноклассникам, а те рассказали учительнице белорусского языка. Она похвалила меня и сказала перед всем классом, что вот, мол, теперь у нас в районе будет два поэта - Аркадий Кулешов и Иван Юркин.

До союзной награды Иван Юркин был отмечен премией "Золотой Купидон" за цикл патриотических песен

Но на этом мое стихотворное творчество и закончилось. Разве что сочинял "датские" стихи: к определенной дате, ко дню рождения знакомых.

А потом как-то в гости к нам из Челябинской области приехал брат жены Николай. Ему так понравилась Беларусь, особенно деревня, в которую мы его свозили, что он на прощание даже сочинил стихи. Я их прочитал, и они мне не понравились. Ну кто же так пишет о деревне? И решил сказать о ней по-своему.

А деревня моя,

сколько лет-то прошло,

Сколько верных сынов

не вернулось...

Как увидел тебя,

защемила душа

И дождинкой слеза

навернулась.

Моя знакомая, прочитав эти стихи, порекомендовала отнести их в газету "Зорька". Главный редактор Людмила Грамович благосклонно отнеслась к моему сочинению, но посоветовала изменить концовку, приблизить ее к современности.

Через некоторое время я был на съезде писателей Беларуси и услышал призыв композитора Олега Елисеенкова писать тексты для песен, активно сотрудничать с нашими композиторами. В перерыве подошел к Елисеенкову и передал ему листок с этими стихами. "Посмотрите, может, пригодятся..." - "А вы кто такой?" - "Начинающий поэт". Он посмотрел на меня иронично-скептически и холодно сказал: "Ладно, оставьте. В течение двух-трех месяцев я дам вам ответ".

На этом мы и расстались. А буквально через сутки Олег Николаевич звонит:

- Вы можете заехать ко мне в студию?

- Конечно, могу.

Для моральной поддержки взял с собой приятеля. Приехали. Олег Николаевич включил запись. У него, оказывается, уже была готова песня на мои стихи. Мелодия мне очень понравилась. А у моего приятеля от волнения даже слезы выступили.

Встал вопрос: кто будет песню исполнять. Выбрали Якова Науменко. Под аккомпанемент оркестра Жиновича как она прозвучала! С этого все началось. А когда не стало Якова Науменко, Елисеенков показал песню Анатолию Ярмоленко, и тот убежденно сказал: "Это - мое!"

Спустя время состоялась и моя встреча с Ярмоленко.

- У вас еще что-нибудь есть? - спросил он.

Я показал ему "Серебристые росы", пару других текстов.

- А еще написать можете?

- На какие темы?

- О той же деревне, о маме, о неразделенной любви, о природе. Вы в ночном когда-нибудь были? Ну вот, напишите и об этом...

Я написал 13 текстов. И все были приняты!

Втроем - композитор Олег Елисеенков, исполнитель Анатолий Ярмоленко и я, автор текстов, - мы создали целый песенный цикл, который назвали "Где калина цвела". Везде принимали его хорошо, людям песни понравились.

И вот однажды звонит мне Анатолий Ярмоленко:

- Срочно приезжай, есть разговор.

Приезжаю. Взволнованный Анатолий Иванович сообщает:

- Мне предложили собрать наши песни и подать их на премию Союзного государства. Их уже прослушали мэтры белорусской музыки и одобрили. Как ты к этому относишься?

- А как я могу относиться? Только положительно, конечно. И потянулись волнительные дни ожидания. Наконец приходит радостная весть: мы становимся лауреатами престижной премии!

- И на вас обрушился поток поздравлений...

- Было и это. Но было и другое. Пришлось столкнуться с язвительными комментариями, ироничными ухмылками...

Теперь я еще активнее занялся творчеством. Написал стихи "Дымят развалины Берлина", посвященные своему отцу-фронтовику. Для фестиваля "Белорусской поэзии и музыки" получилась песня-приглашение "Запрашаем вас сардэчна госцЄ к нам, у Маладзечна". К 500-летию белорусского книгопечатания сочинились стихи "Миром правит любовь". По просьбе руководителей столичной области создал текст "Минщина моя", который рассматривается сейчас в качестве гимна области.

- Кстати, вы являетесь и автором гимна Союзного государства.

- Одним из авторов. Русский текст написал Симон Осиашвили, а я - белорусский.

- На белорусском языке?

- Конечно. Анатолий Ярмоленко так и исполняет: русскую часть - по-русски, а белорусскую - по-белорусски.

- А кто автор музыки?

- Российский композитор, бывший дирижер президентского оркестра Павел Овсянников.

- Кто-то подсчитал, что вами написано около 200 стихотворений.

- Уже более 250. Причем многие из них стали песнями. Чем я особенно горжусь.

- Вы издали, если не ошибаюсь, четыре поэтических сборника.

- Совершенно верно. "Деревенское танго", "Соловьиная роща", "Родники" и "Любви серебряная нить".

- Но начинали то вы не со стихов, а с рассказов для детей.

- Нет, начинал я свое творчество с документальной книги "Генералы госбезопасности", которая издавалась трижды.

А вообще, сколько помню себя, я писал, кажется, всегда...