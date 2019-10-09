Брянских похоронщиков уличили в торговле местами на кладбище

Полиция в Брянской области пресекла деятельность работников похоронного бюро, которые требовали деньги за выделение мест на кладбище для захоронения усопших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан оплату за выделение мест под захоронение их близких, хотя в соответствии с действующим законодательством земля предоставляется бесплатно.

- По имеющейся информации, размер незаконно получаемых злоумышленниками сумм варьировался от 13 тысяч до 55 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уже шесть уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину". Один из подозреваемых задержан. В ходе обысков у злоумышленников изъяты деньги, банковские карты и служебная документация.

Ранее аналогичное дело о работе "похоронной мафии" было возбуждено в отношении бывшего директора Заволжского кладбища в Костроме, который торговал могильной землей. По версии следствия, чиновник облегчил счета костромичей как минимум на 195 тысяч рублей. За 30-50 тысяч рублей кладбищенские дельцы выбрать для себя и своих близких лучшие участки на погосте. Чтобы их "застолбить", в некоторых секторах муниципальных погостов на улицах Костромской и Ярославской покупатели устанавливали бутафорские ограды и памятники. При этом деньги за резервирование земли представители "кладбищенской мафии" через кассу предприятия не проводили, никаких документов о выделении земли покупателям не выдавали.

Когда у костромичей, "застолбивших" землю на погосте, умерли родственники, они решили воспользоваться приобретением. Но получили решительный отказ от нового руководства кладбища, поскольку факт покупки земли не был нигде документально закреплен. Более того: действующее законодательство вообще не предусматривает продажу земли для захоронений - участки под могилы должны предоставляться бесплатно.

За мошенничество с землей суд приговорил экс-директора кладбища к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.