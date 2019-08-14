Новости

В Нижнем Новгороде реабилитацией пациентов займутся роботы 11:21
Прохоров продаст "Бруклин" за рекордные 2,35 миллиарда долларов 11:21
В Приамурье памятник героям ВОВ после скандала будет без рисунков 11:19
Александр Осипов: Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны 11:17
Зенитчики поразили воздушные цели в Астраханской области 11:10
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 11:09
СМИ: Утром в день смерти Эпштейна из его камеры раздались стоны и крики 10:59
В Костроме полицейского уволили за торговлю данными мертвецов 10:59
Эксперт оценил идею запрета в России старых автомобилей 10:56
Житель астраханского хутора погиб на пожаре 10:50
Устройство пистолета Лебедева показали на видео 10:46
В Крыму потребовали не нарушать статус Северо-Крымского канала 10:44
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 10:43
Жара не вернется в Москву до конца лета 10:34
В аварии под Сургутом погибли два человека 10:28
На Камчатке открылся Музей мусора 10:26
Врачи: каждый новый ресторан фастфуда в разы увеличивает число инфарктов 10:25
Жителя Ростовской области задержали за убийство тещи 10:22
В Барнауле предотвратили крушение прогулочного теплохода 10:12
В Омской области ребенок пропал из запертой машины в лесу 10:09
Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта 10:04
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет 10:03
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов 10:02
Агрессивный грибок поставил под угрозу экспорт главного товара Колумбии 10:00
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек 09:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме полицейского уволили за торговлю данными мертвецов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костроме экс-сотрудника полиции признали виновным в торговле адресами умерших граждан. Служебную информацию он продавал представителям похоронных контор.

На Кубани экс-полицейский арестован за хищение морского катера
В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера

Суд в Костроме вынес очередной приговор по делу так называемой "похоронной мафии". На этот раз на скамье подсудимых оказался бывший оперуполномоченный отдела полиции №3 УМВД России по городу Костроме. Как выяснили в региональном Следственном управлении СКР, с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года силовик получил от представителя коммерческого похоронного бюро в Костроме взятку в 46 тысяч рублей.

- Незаконное вознаграждение передавалось должностному лицу за предоставление служебной информации, охраняемой в силу требований федерального законодательства, а именно за сведения об адресах умерших граждан на территории города Костромы, - пояснили в СК.

Вычислить нечестного сотрудника удалось благодаря разработкам отдела собственной безопасности регионального УМВД. 11 апреля текущего года при получении очередной части взятки оперативника задержали. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Свою вину в совершенном преступлении он признал.

Во время следствия подозреваемого уволили с работы. Суд приговорил его к трем годам заключения условно.

В Саратове вынесли приговор экс-полицейскому, сбившему ребенка

Ранее костромские суды вынесли около десятка обвинительных приговоров по делам "похоронной мафии". В 2017 году на скамье подсудимых за торговлю "адресами смерти" оказались сразу четверо полицейских, а также сотрудники похоронных контор, уличенные в даче взяток. Как правило, за каждый адрес представители ритуального бизнеса платили взяточникам по 500 рублей. К моменту задержания подозреваемые успевали "продать" взяткодателям от 20 до 92 адресов усопших. Большинство фигурантов уголовных дел в качестве наказания получили штрафы либо условные сроки.

Поводом для начала расследования против "похоронной мафии" стали многочисленные жалобы родственников умерших на то, что сразу после звонка в полицию о кончине близкого к дому скончавшегося человека слетались представители коммерческих похоронных бюро, которые в агрессивной манере навязывали родственникам свои услуги. Нередко представители конкурирующих фирм устраивали драки "за тело" под окнами домов, где произошло несчастье.

Как рассказала "РГ" представитель регионального СУ СКР Ольга Вакурова, сейчас в Костроме расследуются еще два дела о нарушениях в похоронной сфере.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США