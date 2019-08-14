В Костроме полицейского уволили за торговлю данными мертвецов

В Костроме экс-сотрудника полиции признали виновным в торговле адресами умерших граждан. Служебную информацию он продавал представителям похоронных контор.

Суд в Костроме вынес очередной приговор по делу так называемой "похоронной мафии". На этот раз на скамье подсудимых оказался бывший оперуполномоченный отдела полиции №3 УМВД России по городу Костроме. Как выяснили в региональном Следственном управлении СКР, с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года силовик получил от представителя коммерческого похоронного бюро в Костроме взятку в 46 тысяч рублей.

- Незаконное вознаграждение передавалось должностному лицу за предоставление служебной информации, охраняемой в силу требований федерального законодательства, а именно за сведения об адресах умерших граждан на территории города Костромы, - пояснили в СК.

Вычислить нечестного сотрудника удалось благодаря разработкам отдела собственной безопасности регионального УМВД. 11 апреля текущего года при получении очередной части взятки оперативника задержали. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Свою вину в совершенном преступлении он признал.

Во время следствия подозреваемого уволили с работы. Суд приговорил его к трем годам заключения условно.

Ранее костромские суды вынесли около десятка обвинительных приговоров по делам "похоронной мафии". В 2017 году на скамье подсудимых за торговлю "адресами смерти" оказались сразу четверо полицейских, а также сотрудники похоронных контор, уличенные в даче взяток. Как правило, за каждый адрес представители ритуального бизнеса платили взяточникам по 500 рублей. К моменту задержания подозреваемые успевали "продать" взяткодателям от 20 до 92 адресов усопших. Большинство фигурантов уголовных дел в качестве наказания получили штрафы либо условные сроки.

Поводом для начала расследования против "похоронной мафии" стали многочисленные жалобы родственников умерших на то, что сразу после звонка в полицию о кончине близкого к дому скончавшегося человека слетались представители коммерческих похоронных бюро, которые в агрессивной манере навязывали родственникам свои услуги. Нередко представители конкурирующих фирм устраивали драки "за тело" под окнами домов, где произошло несчастье.

Как рассказала "РГ" представитель регионального СУ СКР Ольга Вакурова, сейчас в Костроме расследуются еще два дела о нарушениях в похоронной сфере.