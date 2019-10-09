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09.10.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памела Андерсон поблагодарила президента РФ за выпуск косаток

Текст: Анна Бондаренко

Известная голливудская актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон поблагодарила президента РФ Владимира Путина за освобождение косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы".

Письмо предоставил в распоряжение редакции руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" и представитель коалиции "Свободу косаткам и белухам" Дмитрий Лисицын.

Актриса пишет буквально следующее: "…выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в Российских водах в 2020 году".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Всех белух из "китовой тюрьмы" освободят до конца осени

По ее словам, отлов - это огромный стресс для китов. Более того, в перспективе он может повлиять на снижение численности популяции и отрицательно сказаться на экосистемах океана.

"Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России", - говорится в письме.

Как отметил Лисицын, коалиция "Свободу косаткам и белухам" выражает огромную признательность Владимиру Путину за решение освободить косаток и белух и Памеле Андерсон за ее последовательную борьбу за спасение китов.

Напомним, что во время прямой линии с президентов РФ, комментируя сюжет о транспортировке косаток, вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.

Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
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В конце сентября эксперты Росприроднадзора выдали отрицательное заключение на материалы по общему допустимому улову (ОДУ) морских млекопитающих на 2020 год. По словам Дмитрия Лисицына, в официальном ответе ведомства говорится, было установлено несоответствие представленных материалов ОДУ действующему законодательству в сфере охраны окружающей среды. По данным коалиции, в 2020 году к отлову в дальневосточных морях планировались 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин, 8 гринд, почти полторы тысяч моржей и около двух тысяч морских котиков. Значительная часть китообразных и ластоногих предназначена для коренных народов Севера, но, как минимум, 82 белухи и всех дельфинов хотели выловить для индустрии развлечений. Но экологи опасаются, что это решение не окончательное.

Между тем, экологи напоминают, что в бухте Средняя под Находкой все еще остаются 60 белух.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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