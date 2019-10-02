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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выпустили в Охотское море 14 белух из приморской бухты

В Охотском море прошла операция по выпуску морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" в бухте Средней.

Фото: iStock
Сахалинский облсуд отклонил апелляцию по приморским косаткам

Научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" выпустили 14 белух в районе Сахалинского залива.

Как сообщили в пресс-службе ВНИРО, животные благополучно перенесли дорогу. Выпуск прошел успешно, команда сработала профессионально.

Напомним, в приморской бухте Средней несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Были выявлены нарушения, возбуждены уголовные и административные дела.

27 июня этого года ученые ВНИРО сообщили выпустили первую партию косаток и белух. Вторая партия ушла в море 16 июля, третья и четвертая - 6 и 27 августа.

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