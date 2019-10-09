Фигуранты дела о пожаре на шахте в Соликамске получили сроки

Сегодня Соликамский городской суд признал виновными пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре на шахте компании "Уралкалий" в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, четыре сотрудника предприятия, ответственные за аварию, повлекшую гибель людей, приговорены судом к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Еще один фигурант уголовного дела осужден на три года колонии-поселения.

Напомним, в декабре 2018 года на строящемся стволе № 4 третьего Соликамского калийного рудоуправления компании "Уралкалий" произошел пожар. Он стал причиной гибели девяти человек.