В Самаре оштрафуют восьмерых участников заезда блогера Гасанова

Восемь из одиннадцати участников шумного ночного заезда блогера Гасанова в Самаре заплатят штрафы. Административный материал на организатора "покатушек" направят в полицию Санкт-Петербурга. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В среду 9 октября госавтоинспекторы Самары выписали штрафы уже восьмерым участникам кортежа блогера Гасанова. Напомним, что вчера полиция сообщила о первых четырех отшрафованных. Всего в ночном заезде по Волжскому проспекту засветились 11 водителей. Трое из них, как показало изучение видеозаписей с камер наблюдения АПК "Безопасный город", не нарушили правил дорожного движения. Остальные ехали не пристегнутые, а также перевозили пассажиров, которые сильно высовывались из окон, то есть тоже пренебрегли ремнем безопасности. Кроме того, один из молодых людей выехал на "встречку".

Сотрудники полиции установили, что во главе колоны был Mercedes-Benz G63, в нем ехал в том числе и блогер Гусейн Гасанов. Им управлял мужчина 1994 года рождения из Санкт-Петербурга. Водитель нарушил правила перевозки людей, он не был пристегнут ремнем сам, также как и его пассажиры. Владельца иномарки пригласили в госавтоинспекцию, но он не явился в назначенное время. Теперь самарская полиция намерена направить материалы административного расследования коллегам в Санкт-Петербург.