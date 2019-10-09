Новости

В Петербурге умер бывший главный архитектор города 17:02
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 17:00
Changan анонсировал новый кроссовер для России 17:00
В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку 16:57
Травматолог рассказал, как уберечь себя от падений 16:52
Эксперт дал советы по утеплению дачи 16:51
Минск заинтересован в скорейшем решении визового вопроса с ЕС 16:48
На Дону воспитателя уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка" 16:40
В Новороссийске сбивший ребенка депутат сложил полномочия 16:38
В Австралии спасли пингвина-рекордсмена 16:33
Академия наук Беларуси разработала перечень "проектов будущего" 16:29
В Самаре оштрафуют восьмерых участников заезда блогера Гасанова 16:23
Работу канатной дороги на Воробьевых горах продлят до 3.00 из-за футбола 16:22
Ученый и политолог из России стал советником президента Армении 16:21
Эрдоган позвонил Путину по Сирии 16:20
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины 16:20
Подлодка "Колпино" выпустила ракеты "Калибр" в Черном море 16:18
В ГИС ЖКХ провели первый платеж через систему быстрых платежей 16:16
Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице 16:09
Украина пропустила националистов к району разведения войск в Донбассе 16:00
Новый Renault Sandero: первые прототипы выехали на дороги 16:00
Вышел второй трейлер фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" 15:57
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции 15:56
ОНФ не досчитался сантиметрового слоя асфальта на дорогах Челябинска 15:55
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре оштрафуют восьмерых участников заезда блогера Гасанова

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Восемь из одиннадцати участников шумного ночного заезда блогера Гасанова в Самаре заплатят штрафы. Административный материал на организатора "покатушек" направят в полицию Санкт-Петербурга. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: iStock
В Астрахани после мальчишника возбудили уголовное дело

В среду 9 октября госавтоинспекторы Самары выписали штрафы уже восьмерым участникам кортежа блогера Гасанова. Напомним, что вчера полиция сообщила о первых четырех отшрафованных. Всего в ночном заезде по Волжскому проспекту засветились 11 водителей. Трое из них, как показало изучение видеозаписей с камер наблюдения АПК "Безопасный город", не нарушили правил дорожного движения. Остальные ехали не пристегнутые, а также перевозили пассажиров, которые сильно высовывались из окон, то есть тоже пренебрегли ремнем безопасности. Кроме того, один из молодых людей выехал на "встречку".

Сотрудники полиции установили, что во главе колоны был Mercedes-Benz G63, в нем ехал в том числе и блогер Гусейн Гасанов. Им управлял мужчина 1994 года рождения из Санкт-Петербурга. Водитель нарушил правила перевозки людей, он не был пристегнут ремнем сам, также как и его пассажиры. Владельца иномарки пригласили в госавтоинспекцию, но он не явился в назначенное время. Теперь самарская полиция намерена направить материалы административного расследования коллегам в Санкт-Петербург.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент Турции объявил о начале ввода войск в Сирию
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Два человека погибли из-за стрельбы в немецком Галле
Песков назвал "криминальным чтивом" публикации о попытках дестабилизации Европы
В Совфеде объяснили смысл блокировки пользователей почты и мессенджеров