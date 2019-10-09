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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наконец-то выспались

Судебные приставы опечатали ресторан в жилом доме из-за ночного шума
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Судебные приставы приостановили деятельность омского ресторана "Туманный Альбион" - "в связи с превышением допустимого уровня шума". Жильцы дома, где расположено заведение, теперь могут спать спокойно. Чтобы добиться ночной тишины, им пришлось бороться полтора десятка лет.
Фото: РИА Новости
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Как уже писала "РГ-Неделя" ("Из-за шума не слышат друг друга", 07.02.2019), покой и сон новоселы высотки на улице Декабристов, 98 потеряли после того, как на первом этаже здания открылся ресторан-паб. И дело было даже не в шумных посетителях.

Коммерсанты расширили помещение, подняв крышу пристройки под самые окна жилых квартир. На крыше поставили моторы системы вентиляции, а потом и кондиционеры. И все это включили на полную мощность. Уровень шума достигал ста децибел.

- Примерно так шумят реактивные самолеты, - пояснил житель третьего этажа Валерий Браташов. - При этом в будние дни ресторан работает до 24 часов, в выходные и праздничные - до трех ночи. Какой уж тут сон. Конечно, первым делом мы попытались уладить проблему с бизнесменами. Но нас не захотели слушать. И тогда начались наши многолетние хождения по инстанциям.

Куда только ни обращались жильцы - в мэрию, надзорные органы, жилищную инспекцию, суд. Годы шли, но два десятка моторов и кондиционеров продолжали греметь, свистеть и вибрировать под окнами.

- Не выдержав этого ада, многие жильцы, особенно семьи с маленькими детьми, съехали. Кто-то вообще забросил квартиру, кто-то продал за полцены. А нам просто некуда деваться, и мы вынуждены были терпеть весь этот кошмар, - поделилась с "РГ" своими бедами жительница дома Наталья Покровская.

В прошлом году омичам все-таки удалось сдвинуть дело с мертвой точки: коллегия по гражданским делам Омского областного суда назначила экспертизу, которая установила многократное превышение уровня шума, после чего рестораторов обязали устранить нарушения в срок до 30 июня 2018 года. А суд Куйбышевского района вынес решение о том, что вентиляцию необходимо перенести с пристройки на крышу высотного здания, как это предусмотрено законом. Однако оба решения рестораторы проигнорировали. И только с помощью судебных приставов ревущие моторы наконец удалось заглушить.

- Согласно решению Куйбышевского суда города Омска, деятельность ресторана "Туманный Альбион" приостановлена на тридцать суток. За это время руководству предприятия надлежит устранить выявленные нарушения, - сообщили в УФССП России по Омской области. - Судебные приставы опечатали кухню, служебный и боковой входы заведения. И будут осуществлять проверку исполнения должником решения суда.

"РГ" также будет следить за событиями. Пока, по словам жильцов, ни одна из конструкций под их окнами не демонтирована.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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