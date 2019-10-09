Судебные приставы приостановили деятельность омского ресторана "Туманный Альбион" - "в связи с превышением допустимого уровня шума". Жильцы дома, где расположено заведение, теперь могут спать спокойно. Чтобы добиться ночной тишины, им пришлось бороться полтора десятка лет.

Как уже писала "РГ-Неделя" ("Из-за шума не слышат друг друга", 07.02.2019), покой и сон новоселы высотки на улице Декабристов, 98 потеряли после того, как на первом этаже здания открылся ресторан-паб. И дело было даже не в шумных посетителях.

Коммерсанты расширили помещение, подняв крышу пристройки под самые окна жилых квартир. На крыше поставили моторы системы вентиляции, а потом и кондиционеры. И все это включили на полную мощность. Уровень шума достигал ста децибел.

- Примерно так шумят реактивные самолеты, - пояснил житель третьего этажа Валерий Браташов. - При этом в будние дни ресторан работает до 24 часов, в выходные и праздничные - до трех ночи. Какой уж тут сон. Конечно, первым делом мы попытались уладить проблему с бизнесменами. Но нас не захотели слушать. И тогда начались наши многолетние хождения по инстанциям.

Куда только ни обращались жильцы - в мэрию, надзорные органы, жилищную инспекцию, суд. Годы шли, но два десятка моторов и кондиционеров продолжали греметь, свистеть и вибрировать под окнами.

- Не выдержав этого ада, многие жильцы, особенно семьи с маленькими детьми, съехали. Кто-то вообще забросил квартиру, кто-то продал за полцены. А нам просто некуда деваться, и мы вынуждены были терпеть весь этот кошмар, - поделилась с "РГ" своими бедами жительница дома Наталья Покровская.

В прошлом году омичам все-таки удалось сдвинуть дело с мертвой точки: коллегия по гражданским делам Омского областного суда назначила экспертизу, которая установила многократное превышение уровня шума, после чего рестораторов обязали устранить нарушения в срок до 30 июня 2018 года. А суд Куйбышевского района вынес решение о том, что вентиляцию необходимо перенести с пристройки на крышу высотного здания, как это предусмотрено законом. Однако оба решения рестораторы проигнорировали. И только с помощью судебных приставов ревущие моторы наконец удалось заглушить.

- Согласно решению Куйбышевского суда города Омска, деятельность ресторана "Туманный Альбион" приостановлена на тридцать суток. За это время руководству предприятия надлежит устранить выявленные нарушения, - сообщили в УФССП России по Омской области. - Судебные приставы опечатали кухню, служебный и боковой входы заведения. И будут осуществлять проверку исполнения должником решения суда.

"РГ" также будет следить за событиями. Пока, по словам жильцов, ни одна из конструкций под их окнами не демонтирована.