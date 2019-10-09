Соцработница из Карелии получила 14,5 года за убийство инвалидов

Верховный суд Карелии в среду вынес приговор соцработнице из Питкяранты, которая убила брата и сестру инвалидов из-за денег. Как сообщили "РГ" в суде, ее приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Эта история произошла в ноябре прошлого года. В своей квартире обнаружили убитыми двух инвалидов - сестру и брата, который не мог сам передвигаться после инсульта. Под подозрение сразу попала соцработница, по долгу службы взаимодействовавшая с родственниками. Она призналась в содеянном.

Пошла на преступление женщина из-за денег. Мать убитых оставила им наследство - около 300 тысяч рублей. А соцработница была заядлым игроком, постоянно делала спортивные ставки и нуждалась в деньгах. О способе убийства, как женщина сама заявила на судебном заседании, она узнала в интернете. В итоге, нанесла двум инвалидам около 40 ударов ножом и забрала 267 тысяч рублей. А нож и куртку с брызгами крови спрятала в квартире у другой своей подопечной.

Верховный суд Карелии учел смягчающие обстоятельства - наличие несовершеннолетней дочери, явку с повинной и помощь следствию. Женщина проведет в колонии общего режима 14,5 года.