Власти полуострова объявили третий по счету тендер для покупки судна экипажу сейнера "Норд", захваченного Украиной в марте 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Прежние две конкурсные процедуры признаны несостоявшимися. Рыбаки и чиновники крымского правительства винят друг друга в их срыве. Почему моряки уже год без работы, а поиск для рыбколхоза подходящего судна оказался невыполнимой задачей, выяснил корреспондент "РГ".

"Не получив обещанной властями помощи, неся значительные убытки (всего на сумму более 15 миллионов рублей), к концу 2019 года наше предприятие остается только с долгами, без шансов на выживание, и вынуждено начать увольнение рыбаков, - говорится в обращении к главе Крыма Сергею Аксенову с подписями коллектива "Норда". - За последние полтора года чиновники не смогли, а точнее не захотели ничем нам помочь".

Рыбаки констатируют, что все сложные социальные вопросы они должны были решать, рассчитывая только на себя. При этом, зная о вынужденном простое рыбколхоза, чиновники даже на время не сняли с него налоговое бремя - не снизили арендную плату за землю.

Людям подарили надежду в ноябре 2018 года - сразу после того, как их обменяли на украинских браконьеров и отправили домой. А после встречи 21 февраля с главой Крыма Сергеем Аксеновым, обещавшим приобрести новое судно взамен утраченного "Норда", экипаж уже через неделю подобрал лучший вариант по соотношению цены и качества. И хотя выбранное современное судно проекта 2001 года было приписано к порту Мурманска, этот вариант казался самым удачным.

Капитан и директор предприятия полностью проверили судно и его документацию, обговорили детали купли-продажи и письменно изложили их крымским властям 5 марта 2019 года. Чиновников изначально предупреждали: тянуть с процедурой закупки нельзя, потому что перегон из Мурманска на юг с октября будет невозможен из-за остановки навигации. В итоге в распоряжении главы РК N1/01-32/1647 значился конкретный срок приобретения судна взамен утраченного - 1 июня 2019 года.

А дальше с большим опозданием начались те самые два конкурса с заявленной стоимостью 22 миллиона рублей, которые завершились нулевым результатом.

"Краткие итоги работы крымских чиновников: полное отсутствие результата, колоссальные финансовые и репутационные потери всей республики, увольнение сотрудников и разорение предприятия, - констатируют рыбаки. - Деятельность бюрократов, не способных выполнить официальное поручение и улучшить положение простых рыбаков, либо бессмысленна, либо преступна. 18 месяцев после захвата "Норда" наше предприятие существовало за счет личных займов директора. Ему пришлось заложить практически все свое имущество, занять более 10 миллионов рублей для первоочередных выплат и держать слово, данное лично Сергею Аксенову - сохранить коллектив до момента передачи судна. Так рыбаки выстояли до сентября 2019, но сейчас все лимиты спасения исчерпаны".

По версии министерства транспорта Крыма, в результате первого конкурса, объявленного в середине мая, заявленное для продажи судно было непригодно к эксплуатации по назначению. Но у рыбаков "Норда" своя версия событий: найденное в Мурманске судно их устраивало, но в момент решающего осмотра случился конфуз - в отсутствие механика не удалось запустить траловый комплекс.

- Это все равно что отказаться от покупки б/у машины, у которой не мигает габарит, - считает директор рыбколхоза имени 1 мая Сергей Лесков. - Но на основании мелкой неполадки, а также из-за истечения срока включения судна в регистр 1 декабря было сделано заключение о несоответствии условиям заявленного тендера. Современное судно с исправным двигателем и всеми узлами признали технически непригодным. Даже согласие собственника продать судно дешевле, за 18 миллионов, не позволило заключить сделку.

Теперь подведомственная минтрансу РК крымская "Морская дирекция" проводит третий конкурс.

- Техзадание подготовлено специалистами с учетом проработанных требований гендиректора рыбколхоза, - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. - Экипажу предложили согласовать характеристики необходимого им судна, соответствующие параметрам похищенного "Норда". Предполагается, что все оставшиеся без работы рыбаки будут трудоустроены на новом сейнере.

Впрочем, по мнению экипажа, техническое задание третьего тендера говорит о намеренном и не согласованном с рыбколхозом изменении ключевых параметров - прежде всего мощности двигателя судна. Так, если при прежней закупке указывалась мощность ДВС не менее 562 киловатт, то теперь - не менее 220. Изменилось и требование к возрасту судна: вместо произведенного до 2004 года теперь указано "не ранее 1989 года".

- "Морская Дирекция" инициировала проведение очередного тендера для закупки судна, изменив при этом запрос на характеристику главной технической части, а именно - мощность главного двигателя, определяющую все остальные характеристики промыслового судна, - комментирует документацию Сергей Лесков. - Напомним уважаемым чиновникам, что именно силовая установка - это сердце судна, главный агрегат, обеспечивающий его мореходность и безопасность работы экипажа. Никто с нами, руководством "Рыболовецкого колхоза имени Первого Мая", рыбаками или капитаном Горбенко изменения технического задания и новые технические параметры не обсуждал и тем более не согласовывал. Поэтому рискнем предположить, что подобное изменение служит для искусственного согласования тендера под некое уже заранее выбранное судно, принадлежащее кому-то из особо приближенных.

Коллектив "Норда" уже не верит в успех третьего конкурса и предложил властям Крыма, как они выражаются, свой "проект выживания". Они просят продать им за миллион рублей старое судно "Гриф", которое с 2014 года находится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

- Оно сейчас не на плаву и в собственности Республики Крым. Строилось как рыболовное, но эксплуатировалось как гражданское, пассажирское, - пояснил Лесков. - Нет траловых механизмов и трюмов для охлаждения рыбы, но есть инвесторы, готовые вложить в его модернизацию около 17 миллионов рублей. Мы готовы законно выкупить старое транспортное судно за реальную сумму и силами экипажа переоборудовать его в рыболовное, чтобы сохранить рабочие места.

Справка "РГ"

Напомним, судно "Норд" было захвачено украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. Семерых членов экипажа в конце октября 2018 года обменяли на такое же количество украинских рыбаков, задержанных пограничниками РФ за незаконный лов рыбы. Капитан "Норда" Владимир Горбенко приехал в родную Керчь только 26 января 2019 года: уйдя от слежки украинских правоохранительных органов, он пересек границу по паспорту РФ вопреки негласному распоряжению СБУ. С тех пор рыбаки с нетерпением ждут покупки нового судна.