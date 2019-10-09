СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию

Новый император Японии Нарухито и императрица Масако проедут по улицам Токио в день церемонии восшествия на престол 22 октября в специально выпущенном кабриолете Toyota Century 3-го поколения, сообщает японская газета Asahi.

Кабриолет с номерным знаком Ко10 имеет длину 5,34 метра и ширину 1,93 метра. Кузов автомобиля покрыт большим количеством слоев лака, чем стандартные машины этой же модели. Цвет машины называется Kamui Eternal Black (черный бесконечная сила богов). На автомобиле во время следования по улицам японской столицы будет поднят императорский штандарт.