Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.

Снижение прогноза во Всемирном банке объясняют сохранением экономических санкций, слабым уровнем инвестиций и ростом торговли, замедлением производственной активности в энергетическом секторе.

Экономисты Всемирного банка также снизили прогноз по росту ВВП России на 2020 год с 1,8 процента до 1,7 процента, на 2021 год прогноз сохранен на уровне 1,8 процента. Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2019 году на 1,3 процента.

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.