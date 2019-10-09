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09.10.2019 13:13
Рубрика: В мире

Зачем США развязали визовую войну с Китаем

Текст: Александр Гасюк
Вслед за недружественными действиями США против России, официальные представители которой в последнее время все чаще сталкиваются с запретом на въезд в Америку, Вашингтон развязывает визовую войну с Китаем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне Госдеп США сообщил о введении ограничений на выдачу виз чиновникам правительства КНР и членам Коммунистической партии Китая. В закрытые от общественности стоп-листы также попадут члены семей и родственники китайских официальных лиц.

Формально заявленная американским внешнеполитическим ведомством причина перехода к открытому визовому давлению на Пекин - якобы имеющее место нарушение властями Китая прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Этот же предлог использован и для введения экономических санкций против 28 китайских IT-компаний, связанных с правоохранительными органами КНР. Подобным образом Вашингтон намеревается лишить их доступа к высокотехнологичной американской компьютерной продукции.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал о невозможности сдержать Китай

В Пекине категорически отрицают свою причастность к нарушению прав человека и уже призвали готовиться к ответным мерам китайской стороны. В том, что масштабно отметившая на прошлой неделе свое 70-летие Поднебесная предпримет зеркальные меры, сомневаться не приходится.

Сознательная эскалация Вашингтоном напряженности в отношениях США-КНР лишь подрывает шансы достижения компромисса в текущем торгово-экономическом споре между двумя ведущими экономиками мира. 10-11 октября представительная китайская делегация под руководством вице-премьера КНР Лю Хэ должна посетить США для проведения очередного раунда переговоров, призванных прекратить жесткую коммерческую конфронтацию сторон. И едва ли введенные американцами визовые санкции и новые экономические рестрикции против Китая поспособствуют этому диалогу.

Кстати

Посол РФ в США Анатолий Антонов на этой неделе о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона. Разрешение на въезд в Соединенные Штаты уже долгое время не могут получить российские специалисты, которые должны оценить стоимость ремонта резиденции главы димписсии РФ. Находящееся в российской собственности владение в самом центре американской столицы, представляет из себя особняк постройки 1910 года, признанный памятником архитектуры США. В частности, в этом здании находится первый лифт, установленный в Вашингтоне.

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