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10.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

BMW отзывает на сервис почти все автомобили, выпущенные с 2018 года

Текст: Евгений Костин
Концерн BMW с подачи Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) инициировал отзывную кампанию, которая затронет непосредственно модельный ряд BMW, Rolls-Royce Cullinan и Phantom и Toyota Supra.
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Причина масштабного отзыва кроется в настройках камеры заднего вида: контрастность и яркость изображения можно отрегулировать таким образом, что становятся неразличимы объекты на экране. Настройки не сбрасываются при выключении зажигания. И это не соответствует федеральному стандарту безопасности для транспортных средств.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Впервые NHTSA связалось с BMW в мае 2019 года, когда проблема была обнаружена на BMW X4. Стороны провели много споров, но Национальное управление было непреклонно в своём решении. Исправить этот недостаток можно при помощи обновления программного обеспечения, которое содержит уменьшенный диапазон регулировок яркости и контрастности.

Под отзыв попали все автомобили, выпущенные с начала 2018 года и реализованные на территории Соединённых Штатов.

Напомним, в России автомобили BMW отзывали на сервис в конце лета 2019 года. Причиной послужила возможная коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи.

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#BMW