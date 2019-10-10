BMW отзывает на сервис почти все автомобили, выпущенные с 2018 года

Концерн BMW с подачи Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) инициировал отзывную кампанию, которая затронет непосредственно модельный ряд BMW, Rolls-Royce Cullinan и Phantom и Toyota Supra.

Причина масштабного отзыва кроется в настройках камеры заднего вида: контрастность и яркость изображения можно отрегулировать таким образом, что становятся неразличимы объекты на экране. Настройки не сбрасываются при выключении зажигания. И это не соответствует федеральному стандарту безопасности для транспортных средств.

Впервые NHTSA связалось с BMW в мае 2019 года, когда проблема была обнаружена на BMW X4. Стороны провели много споров, но Национальное управление было непреклонно в своём решении. Исправить этот недостаток можно при помощи обновления программного обеспечения, которое содержит уменьшенный диапазон регулировок яркости и контрастности.

Под отзыв попали все автомобили, выпущенные с начала 2018 года и реализованные на территории Соединённых Штатов.

Напомним, в России автомобили BMW отзывали на сервис в конце лета 2019 года. Причиной послужила возможная коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи.