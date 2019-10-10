Geely Emgrand X7 пережил очередной рестайлинг

Geely представила обновлённый "паркетник" Vision X6, который прошёл через рестайлинг прошлой весной. Напомним, в нашей стране модель известна под именем Emgrand X7.

Реформация на этот раз заключается в смене оптики, которая избавилась от контурной гирлянды, напоминающей не о самых лучших временах, когда "сделано в Китае" ассоциировалось с крайне некачественным товаром. Также передняя часть новинки получила трёхмерную решётку радиатора с чёрным лого бренда и бампер.

На этот раз китайцы серьёзно подошли к редизайну задней части, которую до этого вниманием всегда обделяли. Новые горизонтальные LED-фонари потребовали изменения и геометрии пятой двери. Дополнительный стоп-сигнал в спойлере стал длиннее, изменился дизайн вставок в бампере, патрубки выхлопной системы переехали в область псевдодиффузора.

Кардинальным образом перекроили салон кроссовера: торпедо, центральная консоль, дверные карты, рулевое колесо, селектор коробки передач. Виртуальная 7-дюймовая приборка сменила графику, дисплей мультимедиа теперь имеет диагональ 10,25 дюйма и возвышается над дефлекторами воздуховодов (они, к слову, тоже имеют другую форму), а не зажат между ними. В дополнение к кожаной вставке в торпедо сделали вставку под металл.

Geely Vision X6 оснащается турбированным двигателем 1.4 литра мощностью 141 л.с. На выбор доступны "механика" и вариатор.

Фото: Пресс-служба Geely.

В Китае продажи новинки стартуют уже в ноябре. В России в ближайшее время автомобиль не появится. В нашей стране продаётся Emgrand X7 образца второго рестайлинга, в то время как представленный "паркетник" - четвёртое переосмысление модели. Цена на Emgrand X7 начинается от 1 004 900 рублей. Для кроссовера доступны двигатели объёмом 1.8 и 2.0 литра, которые предложены с 5-ступенчатой МКП и "автоматом" соответственно.

Ранее "РГ" сообщала о выходе на российский рынок новой модели Geely GS, который является конкурентов Renault Sandero Stepway, Lada Xray и Kia Rio X-Line.