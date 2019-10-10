Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии

Официальная Анкара объяснила причины начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Анкара решилась на этот шаг из-за поставок американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG).

"США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных​​​. Мы ждали, они не вывели, - передает РИА Новости заявление Чавушоглу, сделанное для CNN Turk. - Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле".

От также прокомментировал заявления Вашингтона по этому поводу и озвученные Дональдом Трампом угрозы санкций.

"Мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть... Мы всех уведомили, но не потому, что нам нужны разрешения, а потому что являемся членами коалиции и чтобы предотвратить аварии и столкновения. Здесь территория Сирии, у США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет", - резко заявил турецкий министр.