Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил законность проведения турецкими военными операции "Источник мира" на территории Сирии.

"Мы там находимся в рамках соглашения в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов", - заявил Эрдоган, которого цитирует ТАСС. Напомним, что межправительственное соглашение было подписано между Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком Адане.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в САР. Турецкий лидер проинформировал об этом президента РФ Владимира Путина.

Подразделения сухопутных войск Турции 10 октября вошли в сирийский город Телль-Абъяд. Продвижение к населенному пункту началось в темное время суток. Турецкие ВВС к востоку от реки Ефрат нанесли удары по 181 объекту террористических организаций. Сегодня турецкая авиация возобновила удары по району населенного пункта Рас-эль-Айн на севере Сирии. К настоящему времени силовикам удалось взять под контроль несколько деревень.

В первый день операции погибли восемь человек, среди них пять мирных жителей, передает телеканал CNN. Сообщается о десятках раненых.