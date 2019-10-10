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10.10.2019 10:41
Рубрика: В мире

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Текст: Александр Ленин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил законность проведения турецкими военными операции "Источник мира" на территории Сирии.

"Мы там находимся в рамках соглашения в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов", - заявил Эрдоган, которого цитирует ТАСС. Напомним, что межправительственное соглашение было подписано между Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком Адане.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лавров оценил планы Турции по военной операции в Сирии

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в САР. Турецкий лидер проинформировал об этом президента РФ Владимира Путина.

Подразделения сухопутных войск Турции 10 октября вошли в сирийский город Телль-Абъяд. Продвижение к населенному пункту началось в темное время суток. Турецкие ВВС к востоку от реки Ефрат нанесли удары по 181 объекту террористических организаций. Сегодня турецкая авиация возобновила удары по району населенного пункта Рас-эль-Айн на севере Сирии. К настоящему времени силовикам удалось взять под контроль несколько деревень.

В первый день операции погибли восемь человек, среди них пять мирных жителей, передает телеканал CNN. Сообщается о десятках раненых.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт
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