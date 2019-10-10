Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"

Не исключено, что Киев на саммите в "нормандском формате" хочет пересмотреть предыдущие договоренности лидеров, отметил 10 октября Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде, где он находится с визитом.

По словам министра, "есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить".

Лавров также отметил, что "кто-то не хочет или не может выполнять минские договоренности", но при этом пытается обвинить Россию в затягивании проведения нормандского саммита. "Знаете, это обвинение в наш адрес - попытка с очень негодными средствами", добавил он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что нынешнее промедление разведения сил на Донбассе в Петровском и Золотом может быть связано с попытками "обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита".

"Когда состоялось в июне разведение сил в станице Луганской, которое все приветствовали, должно было состояться повторное разведение в Петровском и Золотом, - сказал министр. - Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал, но когда пару раз это разведение не состоялось несколько дней назад, появились новые условия, о которых мы не слышали раньше. Вижу в этом одну причину - кто-то не хочет выполнять то, о чем договорились".