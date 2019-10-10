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10.10.2019 09:02
Рубрика: Легковые авто

Mazda обновила кроссовер CX-4 в стиле концепта Kai

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Совместное предприятие FAW-Mazda представило обновлённый кроссовер CX-4, прообразом для которого стал концепт Kai 2017 года.

Автомобиль получил новую оптику, решётку радиатора с мелкоячеистым узором и фактурным хромированным кантом, передний бампер с горизонтальными ДХО, фонари с диодами, пересмотренный задний бампер с более элегантным оформлением отражательных элементов и крупные насадки на выхлопные патрубки.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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В салоне главными нововведениями являются мультимедиа с тачскрином на 8 дюймов, который пришёл на смену 7-дюймовому экрану, и рулевое колесо с пересмотренной компоновкой клавиш.

Обновлённый Mazda CX-4 по-прежнему оснащается двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра мощностью 158 и 198 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Система полного привода доступна в комплектациях с 2.5-литровым агрегатом.

В России модель не представлена. Напомним, недавно в нашей стране стартовали продажи седана Mazda3, который доступен в единственной комплектации и только на "автомате".

Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.
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#Mazda