Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября

Первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури вернется на родину 12 октября, после завершения в России медосмотра и научных экспериментов. Вместе с ним в ОАЭ вернутся также дублер Султан аль-Нейяди и руководство Космического центра, также находившееся в РФ.

Сейчас аль-Мансури проходит медицинский осмотр и испытания в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, пишет РИА Новости. Эти тесты были частью его научной миссии по изучению влияния невесомости на организм человека. Впервые подобные эксперименты были поставлены на представителе арабского региона.

Напомним, третьего октября Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с Международной космической станции. Аль-Мансури провел на орбите восемь дней и стал первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.