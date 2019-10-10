Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщила компания International Launch Services (ILS) в Twitter.

Общая продолжительность выведения спутников составила рекордные 15 часов 54 минуты. Такое долгое выведение аппаратов связано с их орбитами.

Вывоз был выполнен с помощью пяти включений разгонного блока "Бриз-М". Общая масса аппаратов составила 5190 килограммов. Сроки службы обоих спутников составляют 15 лет.

Напомним, старт "Протона" ранее планировался на 30 сентября, но был отложен. Специалисты выявили проблему во взаимодействии российской системы управления разгонного блока с электроникой иностранных космических аппаратов, которые должны быть выведены на орбиту.