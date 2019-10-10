Новости

На юге Красноярского края из-за подтопления введен режим ЧС 09:44
Названо число мигрантов в России 09:29
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко 09:28
В Дагестане женщин отправили под суд за убийство насильника 09:19
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу 09:18
Инвестиции в экономику ДФО выросли за месяц на 350 миллиардов рублей 09:12
Власти обсудят запрет "грязного" пальмового масла в пищевой отрасли 09:10
Mazda обновила кроссовер CX-4 в стиле концепта Kai 09:02
Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года 08:57
В Хакасии рабочий попал под завал на золотом руднике 08:51
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды 08:43
Видео: упавшая набок фура раздавила минивэн 08:28
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву 08:26
Шарапова рассказала о завершении карьеры 07:56
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом 07:46
Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти 07:44
Помидоры оказались полезны для мужской половой функции 07:26
Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия 07:19
Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте 07:12
Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии 06:53
В Японии умерла первая в мире клонированная корова 06:34
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту 06:12
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы 06:04
В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей 05:41
Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 08:26
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву

Россиянка Юлия Юзик, которую задержали в Тегеране в начале октября, вернулась в Москву. Об этом ТАСС рассказал бывший муж журналистки Борис Войцеховский.

Фото: vesti.ru
В Иране назвали истинную причину задержания Юлии Юзик

При этом, по его словам, Юзик еще не успела встретиться с родственниками. Она не вышла через зону таможенного контроля, где ее ожидали представители СМИ. Журналистку провели не через главный выход.

"Ее встречала в аэропорту мама, Юля ей позвонила и сказала, что выйдет через другой выход", - сообщил Войцеховский.

Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту столицы Ирана пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. Сначала сообщалось, что Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Но позже стало известно, что причина задержания связана с вопросом получения визы.

В мире Ближний Восток Иран Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США