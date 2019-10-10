Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву

Россиянка Юлия Юзик, которую задержали в Тегеране в начале октября, вернулась в Москву. Об этом ТАСС рассказал бывший муж журналистки Борис Войцеховский.

При этом, по его словам, Юзик еще не успела встретиться с родственниками. Она не вышла через зону таможенного контроля, где ее ожидали представители СМИ. Журналистку провели не через главный выход.

"Ее встречала в аэропорту мама, Юля ей позвонила и сказала, что выйдет через другой выход", - сообщил Войцеховский.

Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту столицы Ирана пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. Сначала сообщалось, что Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Но позже стало известно, что причина задержания связана с вопросом получения визы.