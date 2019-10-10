Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Ровно год назад 10 октября Евгения Шишкина была убита возле собственного дома в Красногорском районе Подмосковья. Версия о том, что ее застрелили из-за ее несговорчивости по одному из громких уголовных дел, которое она расследовала, возникла практически сразу. В ходе расследования эта версия получила свое подтверждение. Женщине отомстили после того, как не смогли с ней договориться, так сказать, по-хорошему.

10 октября высокую награду родственникам Шишкиной передал врио начальника УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Будцов в следственном управлении УТ МВД России по ЦФО в присутствии руководителей, коллег и ветеранов.

"Коллеги знали и ценили ее, как исполнительного, добросовестного и профессионального сотрудника, не раз проявившего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях. Имея большой опыт, Евгения расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности" - сообщили в пресс-службе МВД России.