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10.10.2019 21:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Текст: Тимофей Борисов
Семье следователя по особо важным делам УТ МВД России по ЦФО подполковника юстиции Евгении Шишкиной передана государственная награда. Посмертно женщину наградили орденом Мужества. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МВД России.

Ровно год назад 10 октября Евгения Шишкина была убита возле собственного дома в Красногорском районе Подмосковья. Версия о том, что ее застрелили из-за ее несговорчивости по одному из громких уголовных дел, которое она расследовала, возникла практически сразу. В ходе расследования эта версия получила свое подтверждение. Женщине отомстили после того, как не смогли с ней договориться, так сказать, по-хорошему.

Фото: iStock
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10 октября высокую награду родственникам Шишкиной передал врио начальника УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Будцов в следственном управлении УТ МВД России по ЦФО в присутствии руководителей, коллег и ветеранов.

"Коллеги знали и ценили ее, как исполнительного, добросовестного и профессионального сотрудника, не раз проявившего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях. Имея большой опыт, Евгения расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности" - сообщили в пресс-службе МВД России.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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