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10.10.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожнадзор выявил более 400 нарушений в детских палаточных лагерях РФ

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Госинспекция РФ по пожарному надзору выявила более 400 нарушений техники безопасности в палаточных лагерях во время проверок, организованных после пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом в Ялте сообщил заместитель главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Сергей Дмитриев, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, было проведено около трех тысяч внеплановых проверок учреждений, занимающихся организацией детского отдыха.

Фигуранта дела о пожаре в лагере "Холдоми" отпустили под домашний арест

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович рассказал, что МЧС планирует внести поправки в правила пожарной безопасности в палаточных детских лагерях в связи с трагедией в "Холдоми".

Ранее МЧС России рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в лагерях палаточного типа. Например, организовать круглосуточное дежурство и патрулирование территории в ночное время силами персонала, а также оснастить палатки первичными средствами пожаротушения.

Напомним, в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми" произошел пожар в ночь на 23 июля. Из 26 палаток сгорели 20, погибли четверо детей, пострадали 12.  Директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова арестовали по решению суда. В отношении их возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. в Генпрокуратуре России заявили, что причиной трагедии стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.

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