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23.07.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП

Текст: Денис Передельский
Дети, отдыхавшие в палаточном лагере на территории хабаровского горнолыжного комплекса "Холдоми", где произошел пожар, рассказали о страшных минутах, которые им довелось пережить минувшей ночью, а также о специфике работы самого учреждения.

Напомним, пожар произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли четыре ребенка, трое из которых скончались в реанимации. Также пострадали девять человек, в лагере находилось 189 детей.

Семьям погибших в хабаровском лагере детей выплатят по миллиону рублей

Как сообщает KP.Ru, одной из погибших девочек 23 июля исполнилось бы 11 лет. К ней в лагерь планировали приехать ее родители.

- Этот городок - палатки, где жили дети по восемь человек в каждой, - рассказала Ирина, девочка, отдыхавшая в лагере в предыдущие две смены. - Палатки стоят очень плотно, сантиметрах в сорока друг от друга. Понятно, что огонь моментально перекидывался.

Каждая палатка имеет два входа, которые закрываются на замки-бегунки. По рассказам детей, в палатках стояли тепловые пушки, на которых они сушили мокрые вещи. Ребята предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за одной из них.

Предположительно, в 16-й палатке на двух девочек упал горящий кусок тента. Их пытался спасти 10-летний мальчик, но тоже пострадал и позже скончался в реанимации.

- Два моих одноклассника ночью находились в палатке, не в той, что загорелась, а рядом, - говорит другая девочка из лагеря, Руслана. - Один из них спал, а второй нет. Они просто услышали, что на улице начал кто-то бегать и кричать. Почувствовали запах и было слышно, что люди бегают и паникуют.

По словам девочки, ребята успели выскочить из палатки в последний момент. Один из них даже не успел одеться и вышел в одной пижаме и тапочках. После этого палатка сразу загорелась. Очевидцы утверждают, что "весь лагерь сгорел буквально за 10 минут". Впрочем, по официальным данным, сгорело 20 палаток из 26-ти. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МЧС, сгоревшие палатки были уничтожены огнем примерно за 30 минут. Еще шесть были частично повреждены. По словам собеседника агентства, совокупная площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.

"Я был в лагере две смены, она закончилась совсем недавно, 18 июля, и на третью тоже собирался, - рассказывает Артем. - Но у нас не получилось, а так бы я там же оказался. Я многих знаю, кто там был. Палатки расположены близко друг от друга, но есть пожарный выход, напротив основного. Но если на ночь закрыть все "двери" на два раза, то долго выбираться".

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Напомним, туристический комплекс, на территории которого произошло ЧП, не имел разрешения на установку палаточного лагеря, а дети должны были проживать в корпусах здания. Кроме того, госпожнадзор выявил нарушения пожарной безопасности в ходе проверки 31 мая.  Сотрудники МЧС проверяли территорию 11 июля, но директор заявил, что в палатках никто не будет жить, а предназначались они для экстремальных игр. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела. Расследованием займется центральный аппарат СК РФ. Задержаны два человека: директор лагеря Максим Кузнецов и директор компании, которой принадлежит объект, Виталий Бурлаков.  С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим детям.

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