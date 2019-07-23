В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик

Десятилетний мальчик по имени Арсений, который вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере на территории ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, сам получил ожоги и находится в коме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства края.

Напомним, что ранее глава региона Сергей Фургал сказал журналистам, в коме находятся трое детей. Состояние четвертого пострадавшего ребенка пока серьезных опасений не вызывает.

По уточненным данным, один из тех, кто впал в кому, - Арсений, мальчик, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек.

Как напоминает агентство, директор лагеря Максим Кузнецов сообщил членам правительства региона, прибывшим на место ЧП, что детей выводил ночной вожатый.

Пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Во время пожара погибла одна девочка, и пострадали девять человек - четверо детей и пятеро взрослых.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит СК РФ. Краевая прокуратура начала проверку. С 24 по 26 июля во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

В крае работает "горячая линия" экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в лагере.