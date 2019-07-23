Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в лагере детей

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова взяла под личный контроль оказание медицинской помощи детям, пострадавшим во время пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края.

Всего пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Погиб один ребенок.

У пятерых взрослых состояние не потребовало госпитализации - всем им была оказана амбулаторная помощь, отмечают в Минздраве. Один ребенок, получивший поверхностный ожог локтя, также уже выписан из больницы и отправился домой.

В медицинских учреждениях остаются шестеро детей. Трое из них, как отмечается в сообщении министерства, в крайне тяжелом состоянии - у них ожоги пламенем и термоингаляционные ожоги. Все они находятся в Солнечной районной больнице.

Двое детей в удовлетворительном состоянии направлены в Детскую городскую больницу Комсомольска-на-Амуре. По ним прогноз благоприятный, серьезных ожогов нет, основной диагноз - отравление продуктами горения.

Уже прошлой ночью с врачами Солнечной райбольницы связался по телефону главный внештатный специалист-комбустиолог Минздрава России, профессор Андрей Алексеев. Он возглавляет федеральный ожоговый центр в НМИЦ им. А.В. Вишневского. Профессор проконсультировал коллег и согласовал с ними тактику ведения пациентов.

Одновременно из Комсомольска-на-Амуре вылетел вертолет санавиации с бригадой хирургов-комбустиологов и анестезиологов-реаниматологов.

Пациенты нетранспортабельные, эвакуировать их для лечения в ожоговом центре не представляется возможным, уточнили в министерстве. Поэтому всю возможную помощь детям будут оказывать на месте, в Солнечной больнице.

Сегодня было проведено еще несколько телеконсультаций с участием профессора Алексеева и ведущих специалистов ожогового центра Приволжского исследовательского медуниверситета.

В Минздраве также отмечают, что все необходимые лекарства, донорская кровь и ее заменители, медицинское оборудование для лечения детей в больницу доставлены.

Из Хабаровска на место также прибыла бригада врачей психиатров и психологов - для оказания помощи родственникам пострадавших.