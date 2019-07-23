Минздрав: При пожаре в лагере пострадали 12 человек, из них 7 детей

При пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек, семь из них - дети, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава РФ.

Так же в сообщении отмечается, что один ребенок погиб.

По более ранней информации, погибла одна девочка, а пострадали девять человек - четверо детей и пятеро взрослых.

Трое из пострадавших детей находятся в коме. Один из них - 10-летний мальчик Арсений, который помогал выводить девочек из горящей палатки.

Пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит СК РФ. Краевая прокуратура начала проверку. С 24 по 26 июля во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

В крае работает "горячая линия" экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в лагере.