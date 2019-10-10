Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу

Военный самолет Ан-12, который проскользил на брюхе по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кольцово, подняли краном и увезли с взлетно-посадочной полосы. Авиаузел возобновил работу.

Нештатная ситуация произошла сегодня днем. Борт летел из Челябинска в Екатеринбург, перевозил около 20 человек. Во время посадки не вышли шасси, и судно приземлилось на брюхо. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

Аэропорт был вынужден временно остановить работу: самолет нужно было убрать со взлетно-посадочной полосы. Рейсы, которые должны были приземлиться в Кольцово, отправляли в Тюмень, Челябинск и Пермь.

Эксперты действия пилотов оценили как "ювелирные", но отметили, что самолет Ан-12 в принципе приспособлен для взлета и посадки в непростых условиях, в том числе и без шасси.