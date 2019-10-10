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10.10.2019 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кольцово пассажирки задержанного рейса станцевали под Billie Eilish

Текст: Юлия Мякишева

Участницы фитнес-проекта из Благовещенска, летевшие в Москву через Екатеринбург, устроили танцы в терминале аэропорта во время задержки рейса из-за аварийной посадки Ан-12.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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По данным онлайн-табло, в екатеринбургском Кольцово задержано 15 рейсов. Вылеты ожидаются с 17:00 по местному времени. В это время пассажиры стараются хоть как-то развлечь себя и братьев по несчастью.Так, танцем под песню "Bad guy" популярной исполнительницы Billie Eilish одна из танцовщиц поделилась в Instagram.

- Мы в Екатеринбурге, наш самолет задержался на полтора часа, но мы не расстраиваемся, ждем и скоро будем в Москве, - говорит пассажирка на 15-секундном ролике перед танцем.

Напомним, из-за ЧП самолеты, следовавшие в Екатеринбург, приземляются в воздушных гаванях Тюмени, Челябинска и Перми.

Общество СМИ и соцсети Компании Авиация Аэропорт Кольцово Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео
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