В Кольцово пассажирки задержанного рейса станцевали под Billie Eilish

Участницы фитнес-проекта из Благовещенска, летевшие в Москву через Екатеринбург, устроили танцы в терминале аэропорта во время задержки рейса из-за аварийной посадки Ан-12.

По данным онлайн-табло, в екатеринбургском Кольцово задержано 15 рейсов. Вылеты ожидаются с 17:00 по местному времени. В это время пассажиры стараются хоть как-то развлечь себя и братьев по несчастью.Так, танцем под песню "Bad guy" популярной исполнительницы Billie Eilish одна из танцовщиц поделилась в Instagram.

- Мы в Екатеринбурге, наш самолет задержался на полтора часа, но мы не расстраиваемся, ждем и скоро будем в Москве, - говорит пассажирка на 15-секундном ролике перед танцем.

Напомним, из-за ЧП самолеты, следовавшие в Екатеринбург, приземляются в воздушных гаванях Тюмени, Челябинска и Перми.