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Рубрика: В мире

Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти

Экс-депутат Рады Надежда Савченко. Фото: Стрингер/ РИА Новости Экс-депутат Рады Надежда Савченко. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Экс-депутат Рады Надежда Савченко. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что бывший украинский президент Петр Порошенко проиграл страну. Она также обвинила его в расшатывании власти.

По словам Савченко, выступавшей на телеканале NewsOne, это произошло в 2015 году, когда экс-глава государства подписал соглашения в Минске. Она считает, что именно тогда Порошенко одобрил "формулу Штайнмайера".

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Таким образом бывший парламентарий прокомментировала смену мнения Порошенко касательно протестов после поражения на президентских выборах. "Когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны", - напомнила политик. "И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну?", - возмутилась Савченко.

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". В этот раз организаторами акции выступили националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединившиеся в "Движение сопротивления капитуляции". Представители "Движения сопротивления капитуляции" и лично Порошенко фактически пообещали Зеленскому новый майдан, если тот продолжит имплементацию формулы.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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