Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что бывший украинский президент Петр Порошенко проиграл страну. Она также обвинила его в расшатывании власти.

По словам Савченко, выступавшей на телеканале NewsOne, это произошло в 2015 году, когда экс-глава государства подписал соглашения в Минске. Она считает, что именно тогда Порошенко одобрил "формулу Штайнмайера".

Таким образом бывший парламентарий прокомментировала смену мнения Порошенко касательно протестов после поражения на президентских выборах. "Когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны", - напомнила политик. "И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну?", - возмутилась Савченко.

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". В этот раз организаторами акции выступили националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединившиеся в "Движение сопротивления капитуляции". Представители "Движения сопротивления капитуляции" и лично Порошенко фактически пообещали Зеленскому новый майдан, если тот продолжит имплементацию формулы.