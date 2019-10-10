Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Если они (демократы) голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять - это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация", - отметил Трамп. Он подчеркнул, что взаимодействие возможно только при честных правилах, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной. Соответствующее письмо было направлено конгрессменам.

В ответ спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси пригрозила, что отказ Белого дома давать показания в рамках процедуры импичмента будет расцениваться как препятствование расследованию и попытка скрыть правду.