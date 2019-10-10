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Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября

Новости
    10.10.2019, 19:35
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: "Престиж кино" Фото: "Престиж кино"
Фото: "Престиж кино"

24 октября в российском прокате стартует фантастический триллер "Иные", который снимался в обстановке исключительной секретности и впервые был показан на прошлогоднем фестивале в "Торонто", далее проколесив еще по ряду фестивалей, всюду при этом неизменно удостаиваясь восторженных отзывов.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - отец и его маленькая дочь, обладающая целым спектром всевозможных суперспособностей. Из-за чего отец ей строго-настрого запрещает куда-либо выходить и тем более общаться с незнакомцами. Поскольку такие, как она, властями преследуемы и уничтожаемы. Что же делает маленькая девочка? Естественно, заговаривает с незнакомцем и уходит из дома.

Картину сравнивают с сериалом "Очень странные дела", с лучшими произведениями Стивена Кинга, а некоторые говорят о ней как о продолжении вселенной "Кловерфилд".

Режиссеры - Зак Липовски, известный по хоррору "Лепрекон: Начало", одной из частей бесконечной франшизы "Лепрекон", а также Адам Б. Стейн.

В главных ролях - Эмиль Хирш ("Однажды в... Голливуде", "Спиди Гонщик", "В диких условиях") и Брюс Дерн ("Однажды в... Голливуде", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка").

Официальный русский трейлер - прямо вот, смотрите на здоровье:

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