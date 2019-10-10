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10.10.2019 12:09
Рубрика: В мире

Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется

Текст: Александр Ленин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
В Кремле рассказали об условиях саммита "нормандской четверки"

По словам главы украинского государства, вопрос конфликта в Донбассе может обсуждаться в двух форматах - на встрече в рамках "нормандского саммита" и в ходе его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Пока мы говорим только о "нормандском формате", - заявил Владимир Зеленский, которого цитирует ТАСС. Он уточнил, что про встречу с президентом России сейчас "никто не говорит, потому что все против".

Президент Украины призвал разобраться, когда и как можно закончить войну на востоке страны. Зеленский подчеркнул, что провести саммит "нормандской четверки" без разведения сил в Донбассе не удастся. "Не будет разведения - не будет нормандского формата", - подытожил он.

Вместе с тем Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с главой российского государства Владимиром Путиным для достижения договоренностей по обмену удерживаемыми лицами. "Есть еще один (формат - прим. "РГ"), который сработал. Это прямые переговоры с президентом Российской Федерации. По поводу возвращения наших людей и обмена я готов на прямые переговоры", - сказал украинский президент.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины
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