Дешевле смартфона. Xiaomi выпускает холодильники за 9000 рублей

Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Mijia новую линейку недорогих холодильников.

Стоимость младшей версии стартует от 999 юаней, или около 9000 рублей. Продажи новинок в Китае стартуют 15 октября.

Фото: Xiaomi

За 999 юаней покупатель получит базовую модификацию - с холодильным отделением в верхней части и морозильным в нижней. Ее объем составляет 160 литров (100 литров - основное отделение, 60 литров - морозильная камера). Никаких "умных" функций в нем не предусмотрено.

Модель стоимостью 1599 юаней (около 1500 рублей) имеет рабочий объем 120 литров, имеет систему автоматического поддержания температуры. Двухдверная модель объемом 483 литра лишена "умных" функций и стоит 1999 юаней (18 тысяч рублей).

Зато вторая "двухдверка" стоимостью 2999 юаней (27 тысяч рублей) имеет объем 486 литров и может управляться через приложение в смартфоне или посредством голосовых команд.

Отметим, что из бытовой техники Xiaomi в Россию официально пока что поставляются только телевизоры, а также фены и чемоданы.