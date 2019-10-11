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Дешевле смартфона. Xiaomi выпускает холодильники за 9000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
11.10.2019,  
16:47
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила под своим дочерним брендом Mijia новую линейку недорогих холодильников.

Стоимость младшей версии стартует от 999 юаней, или около 9000 рублей. Продажи новинок в Китае стартуют 15 октября.

Фото: Xiaomi

За 999 юаней покупатель получит базовую модификацию - с холодильным отделением в верхней части и морозильным в нижней. Ее объем составляет 160 литров (100 литров - основное отделение, 60 литров - морозильная камера). Никаких "умных" функций в нем не предусмотрено.

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Модель стоимостью 1599 юаней (около 1500 рублей) имеет рабочий объем 120 литров, имеет систему автоматического поддержания температуры. Двухдверная модель объемом 483 литра лишена "умных" функций и стоит 1999 юаней (18 тысяч рублей).

Зато вторая "двухдверка" стоимостью 2999 юаней (27 тысяч рублей) имеет объем 486 литров и может управляться через приложение в смартфоне или посредством голосовых команд.

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Отметим, что из бытовой техники Xiaomi в Россию официально пока что поставляются только телевизоры, а также фены и чемоданы.

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