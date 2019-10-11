Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: женщина-водитель поплатилась за парковку на месте для инвалидов 14:22
Новый концепт Toyota LQ заботится о человеке и природе 11:01
Новый Toyota Mirai оказался помесью Camry и моделей Lexus 10:30
В России представили первый в истории кроссовер Aston Martin 10:00
11.10.2019 15:01
Рубрика: ПДД

Эксперт оценил идею проверять водителей на хронический алкоголизм

Текст: Юрий Зубко
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Для получения водительских прав россияне должны будут пройти новый медицинский тест. Так, им придется сдать мочу на наркотики, а кровь - на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер. Новые правила затронут тех, кто впервые получает водительские права, а также тех, кто был лишен права управлять транспортным средством. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Стартовали продажи лимитированной версии автомобилей Lada

"Скрывать нечего, управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения - беда России. Трагедии на дорогах, связанные с неадекватным состоянием водителей, происходят регулярно. Так что любое ужесточение ответственности в этом направлении, усложнение и усиление процедуры контроля водителей, а также любые профилактические меры, направленные на избавление от этой беды, можно считать оправданными.

Другой вопрос, который тут же всплывает и который также является проблемой в нашей стране: а кто будет контролировать контролеров? Увы, любые попытки что-то ужесточить приводят еще и к повышению коррупционной составляющей.

Фото: @persic2003 / Facebook.com
В США белки едва не сожгли большой кроссовер

Не решена проблема и с теми, кто, благодаря связям и статусу, позволяет себе не соблюдать законы, в том числе, управлять машиной в алкогольном и наркотическом опьянении.

Так что как обычно, борьба с пьянством на дороге должна иметь комплексный характер, затрагивающий все аспекты социальной проблемы, а не только повышение штрафов и проверку здоровья", - рассказал эксперт.

"Убийца" Hyundai Creta для России: раскрыта вся информация о Kia Seltos
Автовладельцы узнали о поддельных полисах ОСАГО после письма со штрафом
#ПДД