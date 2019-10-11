Эксперт оценил идею проверять водителей на хронический алкоголизм

Для получения водительских прав россияне должны будут пройти новый медицинский тест. Так, им придется сдать мочу на наркотики, а кровь - на маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер. Новые правила затронут тех, кто впервые получает водительские права, а также тех, кто был лишен права управлять транспортным средством. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Скрывать нечего, управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения - беда России. Трагедии на дорогах, связанные с неадекватным состоянием водителей, происходят регулярно. Так что любое ужесточение ответственности в этом направлении, усложнение и усиление процедуры контроля водителей, а также любые профилактические меры, направленные на избавление от этой беды, можно считать оправданными.

Другой вопрос, который тут же всплывает и который также является проблемой в нашей стране: а кто будет контролировать контролеров? Увы, любые попытки что-то ужесточить приводят еще и к повышению коррупционной составляющей.

Не решена проблема и с теми, кто, благодаря связям и статусу, позволяет себе не соблюдать законы, в том числе, управлять машиной в алкогольном и наркотическом опьянении.

Так что как обычно, борьба с пьянством на дороге должна иметь комплексный характер, затрагивающий все аспекты социальной проблемы, а не только повышение штрафов и проверку здоровья", - рассказал эксперт.