МИД РФ: Говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере рано

Пока преждевременно говорить о чьей-либо причастности ко взрыву, который произошел на иранском танкере неподалеку от берегов Саудовской Аравии, Тегеран уже ведет расследование. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Идет расследование, у нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности", - цитирует Кабулова РИА Новости.

Дипломат также добавил, что стоит дождаться результатов расследования.

Напомним, что ранее в пятницу на иранском нефтяном танкере, находящемся в 60 милях от саудовского портового города Джидда, произошел взрыв. Никто из членов экипажа не пострадал, однако были повреждены два главных отсека с нефтью, зафиксирована утечка топлива.

Известно, что корабль принадлежит национальной танкерной компании Ирана - "дочке" национальной нефтяной компании страны. По данным СМИ, не исключается версия о возможном теракте.